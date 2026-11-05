Zidane'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar - Son Dakika
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Zidane'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar

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Zidane\'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar
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UEFA Uluslar Ligi'nde kritik maçlara hazırlanan Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Zinedine Zidane, sakat oyuncuların yokluğunda genç ve sürpriz isimlere şans verecek. Real Madrid'den Aurelien Tchouameni'nin dönüşü kesinleşirken, Valentin Atangana ve Dayann Methalie gibi genç yetenekler ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer alacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde kritik bir viraja giren Fransa Milli Takımı’nda teknik direktör Zinedine Zidane, İtalya ve Türkiye ile oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesinde kadroda radikal değişikliklere hazırlanıyor.

FRANSA KADROSUNDA SÜRPRİZ

Fransız ekibinde sakatlıkları bulunan Ousmane Dembele, Manu Kone ve Jules Kounde'nin aday kadroda yer alması beklenmezken; Zidane, eksikleri genç ve sürpriz isimlerle doldurmayı planlıyor. Foot Mercato’nun haberine göre; geçen ay kadroya alınmayan Real Madridli Aurelien Tchouameni'nin yeniden takıma dönmesi kesinleşti. Geniş listede Tottenham'dan Mathys Tel ve Bournemouth'tan Eli Junior Kroupi de yer alıyor.

Zidane'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar

Fransız çalıştırıcının asıl büyük sürprizi ise daha önce Fransa U21 forması giyen genç yetenekler oldu. Al-Ahli forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Atangana, davet alması durumunda ilk kez A Milli Takım heyecanı yaşayacak. Premier Lig ekibi Sunderland’de sergilediği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki sol bek Dayann Methalie de Zidane'ın radarındaki bir diğer yeni isim.

FRANSA'NIN FİKSTÜRÜ 

A Milli Takımımızın da yer aldığı grupta 4 maç sonunda 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa, 12 Kasım'da deplasmanda İtalya ile karşılaşacak, 15 Kasım'da ise A Milli Takımımızı konuk edecek.

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