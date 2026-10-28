Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Brezilya'da pazar günü gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yenilen Flavio Bolsonaro, seçim sonuçlarını henüz resmen kabul etmeden ülkeden kaçtı.

Üç ayrı kaynağın aktardığı bilgilere göre Bolsonaro, eşi ve iki kızıyla birlikte ABD'ye hareket etti. Aileye yakın bir kaynak, Bolsonaro'nun Florida'ya ulaştığını belirtirken tam olarak nerede bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise Bolsonaro ve ailesine ülkeye giriş yapabilmeleri için vize verileceğini açıkladı.

PASAPORTLARINA EL KONULMASI İSTENMİŞTİ

Bolsonaro'nun ülkeden ayrılması, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması nedeniyle verilen mahkeme kararının ardından geldi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü Bolsonaro'ya pasaportlarını teslim etmesi için 24 saat süre tanıdı. Sürenin dolmasının ardından pasaportlarının iptal edildiği belirtildi.

Mahkeme kararında, Bolsonaro'nun ülkeden kaçma ihtimali ve sahip olduğu önemli mali kaynaklar gerekçe gösterildi. Bolsonaro ise hakkındaki suçlamaları reddederek soruşturmanın kendisini sindirmeye yönelik olduğunu savundu.

"ÜLKEDEN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM" DEMİŞTİ

Flavio Bolsonaro, pazartesi günü yaptığı açıklamada Brezilya'dan kaçmayı düşünmediğini söylemişti. Bolsonaro, "Ülkeden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Pasaportlarımı teslim edeceğim ve beni sindirmeye yönelik açık bir girişim olan bu hukuksuzluğa karşı kendimi savunacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu açıklamanın ardından ülkeden ayrılması dikkat çekti.

Brezilya Federal Polisinden üst düzey bir yetkili, Bolsonaro'nun ülkeden herhangi bir normal sınır geçiş noktasını kullanarak çıkış yapmadığını bildirdi. Bolsonaro'nun pasaportlarına ilişkin karara rağmen Brezilya'dan nasıl ayrıldığı henüz açıklığa kavuşmadı.

TRUMP: ABD'YE GELMESİNİ ONAYLARIM

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü gazetecilerin Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gelişiyle ilgili sorularını yanıtladı. Trump, "Elbette onaylarım. Bence onlar iyi insanlar" diyerek Bolsonaro ailesine desteğini dile getirdi.

Brezilya'daki seçimleri de değerlendiren Trump, sonuçları tuhaf bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Seçim çok tuhaftı ve bence korkunçtu. Çok kötü değerlendirmeler aldı. Piyasalarında neler olduğuna bakın."

Trump, seçimlerde taraf tutmadığını savunarak hem Lula'yı hem de Flavio Bolsonaro'yu tanıdığını söyledi. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu ise çok iyi tanıdığını belirten Trump, onun geçmişte kötü muamele gördüğünü düşündüğünü ifade etti.

LULA'DAN SERT TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, rakibi Flavio Bolsonaro'nun ülkeden ayrıldığını yeni öğrendiğini belirterek gelişmeye tepki gösterdi. Bolsonaro'nun Brezilya'da kalıp hakkındaki suçlamalara karşı kendisini savunması gerektiğini söyleyen Lula, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi. Bolsonaro'nun ABD'ye gitmesi, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da bozulabileceği yönündeki tartışmaları artırdı.

SEÇİM SONUCUNU KABUL ETMEDİ

Pazar günü yapılan seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro, sonuçları henüz resmen kabul etmedi. Bolsonaro, seçimde usulsüzlükler yaşandığını savunarak sonuçların iptal edilmesini isteyeceğini açıklamıştı. Ancak liderliğini yaptığı Liberal Parti, pazartesi günü Lula'nın seçim zaferini tanıdığını duyurdu. Bolsonaro'nun seçim kampanyasını yöneten Senatör Rogerio Marinho da ülkeden ayrılma haberine şaşırdıklarını söyledi.

Marinho, Bolsonaro'nun yaklaşık 60 milyon oy aldığını belirterek seçim sonrasında muhalefetin liderliğini üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

BABASININ İZİNDEN GİTTİ

Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gitmesi, babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerinin ardından attığı adımı hatırlattı. Jair Bolsonaro da Lula karşısında seçimleri kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmeyerek ABD'ye gitmişti. Daha sonra Brezilya'ya dönen eski devlet başkanı, hükümete karşı darbe girişimi planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Flavio Bolsonaro'nun kardeşi Eduardo Bolsonaro ise seçim öncesinde yaptığı açıklamada, ağabeyinin seçimi kaybetmesi durumunda Brezilya'dan ayrılmasını desteklediğini söylemişti.

ABD'YE NASIL GİTTİĞİ BELİRSİZ

Brezilya'da şimdi en çok tartışılan konulardan biri, pasaportları iptal edilen Flavio Bolsonaro'nun ülkeden nasıl ayrıldığı oldu. Federal Polis yetkilileri, Bolsonaro'nun normal sınır geçiş noktalarından çıkış yaptığına ilişkin kayıt bulunmadığını bildirdi.

Bolsonaro'nun hangi güzergâhı kullandığı ve ABD'deki hukuki statüsünün ne olacağı henüz netleşmedi. Senatörün görev süresi şubat ayında sona erdiğinde parlamenter dokunulmazlığını da kaybedecek olması, hakkındaki soruşturmanın geleceğini daha önemli hâle getiriyor.