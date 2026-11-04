Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna - Son Dakika
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Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna

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Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna
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Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına baba Cemil Kundakçı'dan tepki geldi. Kararı istinafa taşıyacaklarını açıklayan acılı baba, Kalaycıoğlu'nun olayın yaşanmasında rolü olduğunu öne sürerek, "Bu işin baş mimarı Aleyna'dır" dedi.

Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında verilen beraat kararı, hayatını kaybeden Kundakçı'nın ailesinin tepkisine neden oldu. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen kararı kabul etmeyen baba Cemil Kundakçı, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

BERAAT KARARINI İSTİNAFA TAŞIYACAKLAR

Mahkemenin Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verdiği beraat kararına itiraz eden Cemil Kundakçı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu. Oğlunun ölümüyle ilgili yargı sürecini takip eden baba, kararın yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna
CEMİL KUNDAKÇI

"BU İŞİN BAŞ MİMARI ALEYNA'DIR"

Baba Kundakçı, açıklamasında Aleyna Kalaycıoğlu'na yönelik dikkat çeken bir suçlamada bulundu. Kalaycıoğlu'nun olayın yaşanmasında rolü olduğunu ileri süren acılı baba, "Bu işin baş mimarı Aleyna'dır" ifadelerini kullandı.

Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna
KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI

Kundakçı'nun sözleri, beraat kararına yönelik itirazının gerekçesini de ortaya koydu. Ancak babanın iddiaları, mahkeme tarafından verilmiş bir suçluluk hükmü niteliği taşımıyor.

GÖZLER İSTİNAF SÜRECİNDE

Ailenin karara itiraz edeceğini açıklamasının ardından gözler istinaf sürecine çevrildi. Beraat kararının hukuki açıdan yeniden incelenmesi talep edilirken, üst mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili açılan davada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 10 sanık yargılanmıştı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim'deki karar duruşmasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye azmettirme" ve "suçu bildirmeme" suçlamalarından beraatine hükmetmişti. Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Aleyna KalaycıoğluÜmraniyeCinayetMagazinSözlerSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri Sabri:
    Bi tane kadın ortalığı nasılda kattı birbirine bunun sayaesnde tabi bu adami ayartmasa bu kadın ortada olmasa bunlar yassnmazdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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