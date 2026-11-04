Beraat kararı sonrası acılı babadan olay sözler: Baş mimarı Aleyna

Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında verilen beraat kararı, hayatını kaybeden Kundakçı'nın ailesinin tepkisine neden oldu. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen kararı kabul etmeyen baba Cemil Kundakçı, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

BERAAT KARARINI İSTİNAFA TAŞIYACAKLAR

Mahkemenin Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verdiği beraat kararına itiraz eden Cemil Kundakçı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu. Oğlunun ölümüyle ilgili yargı sürecini takip eden baba, kararın yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

CEMİL KUNDAKÇI

"BU İŞİN BAŞ MİMARI ALEYNA'DIR"

Baba Kundakçı, açıklamasında Aleyna Kalaycıoğlu'na yönelik dikkat çeken bir suçlamada bulundu. Kalaycıoğlu'nun olayın yaşanmasında rolü olduğunu ileri süren acılı baba, "Bu işin baş mimarı Aleyna'dır" ifadelerini kullandı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI

Kundakçı'nun sözleri, beraat kararına yönelik itirazının gerekçesini de ortaya koydu. Ancak babanın iddiaları, mahkeme tarafından verilmiş bir suçluluk hükmü niteliği taşımıyor.

GÖZLER İSTİNAF SÜRECİNDE

Ailenin karara itiraz edeceğini açıklamasının ardından gözler istinaf sürecine çevrildi. Beraat kararının hukuki açıdan yeniden incelenmesi talep edilirken, üst mahkemenin vereceği karar bekleniyor.