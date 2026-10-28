Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin hesap hareketlerini inceleyen ekipler, sadece birkaç ay içerisinde yaklaşık 148,5 milyon TL'lik devasa bir para trafiğini ortaya çıkardı.

148 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz takibin ardından şüphelilerin kullandığı banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, 02.01.2026 ile 14.09.2026 tarihleri arasında şebekeye ait hesaplara toplam 148.475.595,20 TL tutarında para girişi ve çıkışı olduğu tespit edildi.

FUHUŞ PAZARLIĞININ YAZIŞMALARI SIZDI

Operasyonun ardından çetenin mağdurlar ve müşterilerle kurduğu anlık mesajlaşma uygulamalarındaki pazarlık yazışmaları da sızdı. Ortaya çıkan ekran görüntülerinde şebekenin belirlediği ücret tarifesi dikkat çekti:

1 Saat: 5.000 TL

2 Saat: 8.000 TL

3 Saat: 10.000 TL

Gecelik: 20.000 TL

Yazışmalarda kendi yerlerinin olmadığını, adrese veya otele geldiklerini belirten şüphelilerin, taksi ücretinin hariç olduğunu ve ödemelerin "elden" yapılması gerektiğini vurguladıkları görüldü. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.