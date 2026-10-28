Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın - Son Dakika
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Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

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Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
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Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi tutuklanırken, 148,5 milyon TL'lik hesap trafiğine sahip şebekenin "1 saati 5 bin, geceliği 20 bin TL" şeklinde belirlenen pazarlık yazışmaları sızdı.

Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin hesap hareketlerini inceleyen ekipler, sadece birkaç ay içerisinde yaklaşık 148,5 milyon TL'lik devasa bir para trafiğini ortaya çıkardı.

148 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz takibin ardından şüphelilerin kullandığı banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, 02.01.2026 ile 14.09.2026 tarihleri arasında şebekeye ait hesaplara toplam 148.475.595,20 TL tutarında para girişi ve çıkışı olduğu tespit edildi.

Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

FUHUŞ PAZARLIĞININ YAZIŞMALARI SIZDI

Operasyonun ardından çetenin mağdurlar ve müşterilerle kurduğu anlık mesajlaşma uygulamalarındaki pazarlık yazışmaları da sızdı. Ortaya çıkan ekran görüntülerinde şebekenin belirlediği ücret tarifesi dikkat çekti:

  • 1 Saat: 5.000 TL
  • 2 Saat: 8.000 TL
  • 3 Saat: 10.000 TL
  • Gecelik: 20.000 TL

Yazışmalarda kendi yerlerinin olmadığını, adrese veya otele geldiklerini belirten şüphelilerin, taksi ücretinin hariç olduğunu ve ödemelerin "elden" yapılması gerektiğini vurguladıkları görüldü. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

EskişehirGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Sistem aynı osmanlıdan türkiye ye kalan miras 5 17 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    ATATÜRKÜN PARTİSİ YENİ PARTİDE BU TÜR İŞLER ÜCRETSİZ SADECE ÜYE OLMANIZ YETERLİ:))))) 13 5
    Taner Avcı Taner Avcı:
    epstein de osmanlıdan mı kalmış 12 0
    Bozkurt Bozkurt:
    Kamâldan değil yani anne annen manukyan kaç kere vergi rekortmeni oldu hele bir araştır . Diyordunuz ya kamâlin kurduğu fabrikalar niye o fabrikalar değilde manukyan vergi rekortmeni olmuş bir bak 10 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    tokmakçı Vedat'ın torunları :)))) 8 0
    Realist Realist:
    sermayeler yunanistandan veya halkevinden geliyordur... 1 0
    Crm Crm:
    haydar, osmanlı ne yaptıysa size hala acısı çıkmamış içinizden... 0 0
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Erkek öpmek için gidiyor ama taksimetreye göre gideni fena öpüyorlar. 5 0 Yanıtla
  • Asil Türk Asil Türk:
    fiyatlar normal gibi çok yüksek gelmedi bana 1 3 Yanıtla
  • I. Borrel I. Borrel:
    Fuhuş serbestmiydi? 3 0 Yanıtla
    Abdurrahman Genzileli Abdurrahman Genzileli:
    Evet ve kim suç olmaktan çıkardı bilin bakalım 1 1
  • Mitolojik Kahraman Mitolojik Kahraman:
    Pis hastalıklı fuhuş yuvası bunlara bu paraları vermeyin sağlığınızdan ve paranızdan olursunuz Dolandırılmak da cabası 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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