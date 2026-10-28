Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti - Son Dakika
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Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

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Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
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Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
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ABD'nin Hawaii eyaletinde güpegündüz yaşanan kaçırma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Bir apartmanın garajında iki kadına yaklaşan saldırgan, 24 yaşındaki genç kadını kucağına alarak kamyonetine götürmeye çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların müdahalesiyle kaçırma girişimi engellenirken olay yerinden uzaklaşan şüpheli, yaklaşık 3 saat sonra çıplak halde yakalandı.

Hawaii'nin Honolulu kentindeki Diamond Head bölgesinde, 26 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Coconut Avenue üzerindeki Kainalu apartmanının önüne kamyonetiyle gelen bir adam, binanın garajına girerek içeride bulunan 77 yaşındaki kadın ile 24 yaşındaki arkadaşına yaklaştı.

Polis kayıtlarına göre saldırgan, iki kadından genç olanı kovalamaya başladı. Yaşlı kadının arkadaşını korumaya çalışması üzerine saldırgan, 77 yaşındaki kadının yüzüne dirseğiyle vurdu.

Ardından genç kadını kucağına alan şüpheli, onu zorla kamyonetine götürmeye çalıştı.

GENÇ KADINI KUCAĞINA ALIP KAMYONETİNE TAŞIDI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan 77 yaşındaki kadın, saldırganın kendisini iterek arkadaşını kucağına aldığını söyledi.

Saldırganın gözlerindeki öfkeyi unutamadığını belirten kadın, "Bir canavara benziyordu" ifadelerini kullandı.

İki kadının da yardım çığlıkları attığını anlatan yaşlı kadın, arkadaşının saldırgana karşı koymaya çalıştığını belirtti.

Genç kadının saldırgana kendisini bırakması için yalvardığı, çevredeki kişilerin ise çığlıkları duyarak olay yerine koştuğu öğrenildi.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Olayın tanıklarından Beverly Louis, saldırganın genç kadını sıkıca kavrayarak kamyonetinin arkasına doğru sürüklediğini gördüğünü anlattı.

Louis, genç kadının hayatı için çığlık attığını belirterek saldırgana defalarca kadını bırakması için bağırdığını söyledi.

Bir başka komşu Mike Finkelstein ise saldırgana polisi aradığını ve aşağıya indiğini söyleyerek müdahale etti.

Çevredeki diğer kişilerin de olay yerine gelmesiyle genç kadın saldırganın elinden kurtulmayı başardı.

SALDIRGAN KAMYONETİYLE KAÇTI

Genç kadının kurtulmasının ardından saldırgan kamyonetine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Görgü tanıklarına göre şüpheli, aracıyla geri manevra yaparak Coconut Avenue üzerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

3 SAAT SONRA ÇIPLAK HALDE YAKALANDI

Kaçırma girişiminden yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerine, 22nd Avenue ile Diamond Head Road çevresinde çıplak halde koşan şüpheli bir adamın görüldüğü bildirildi.

Tarifi kaçırma girişiminin şüphelisiyle eşleşen adam, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, kaçırma ve ikinci derece saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.

YAŞADIKLARI KORKUYU ATLATAMIYORLAR

Saldırıdan kurtulan 77 yaşındaki kadın, kendisinin ve 24 yaşındaki arkadaşının olayın ardından kâbuslar gördüğünü söyledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaçırma girişimi, çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesinin genç kadının kurtulmasında nasıl belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Amerika Birleşik DevletleriHawaiiHawaiiDünyaSon Dakika

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