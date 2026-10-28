Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı
Haber Videosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklenen Muğla için turuncu, aralarında Antalya, İzmir ve Diyarbakır’ın da bulunduğu 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. Gece saatlerinde etkili olan sağanak Muğla’nın Fethiye ilçesinde evleri, iş yerlerini ve seraları su altında bıraktı. Ani sel, su baskını, heyelan, fırtına ve hortum riskine karşı uyarılan bölgelerde yağışın 29 Ekim Perşembe sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

Türkiye, güneybatı ve güneydoğudan giren yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi. Muğla ve Antalya kıyılarında metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken, Kuzey Ege’de fırtına uyarısı yapıldı.

FETHİYE’DE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerleşim yerlerinde ve tarım alanlarında su baskınlarına yol açtı. Evler, iş yerleri ve çiftçilere ait seralar su altında kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Seralarda su baskını nedeniyle çiftçilerin ciddi zarar gördüğü belirtildi. İlçedeki bazı yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

MUĞLA’NIN 9 İLÇESİNDE TURUNCU KOD

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre turuncu uyarı Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsıyor. Uyarı 28 Ekim saat 00.00'dan 29 Ekim Perşembe saat 11.00'e kadar geçerli olacak.

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Muğla genelinde metrekareye 21-50 kilogram, kıyı kesimlerinde ise 51-100 kilogram ve üzerinde yağış bekleniyor. AFAD da bölgedeki vatandaşlara kısa mesaj göndererek tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

ANTALYA’DA METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ UYARISI

Sarı kodlu uyarı verilen Antalya’da da kuvvetli sağanak bekleniyor. Antalya Valiliği’nin Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yaptığı uyarıya göre kent merkezi ile Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’nın da aralarında bulunduğu doğu ilçelerinde metrekareye 51-100 kilogram yağış öngörülüyor. Batı ilçelerinde yağış miktarının 21-60 kilogram olması bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Antalya’da riskli hava koşullarının 29 Ekim saat 11.00'e kadar sürebileceği belirtildi. Bodrum katlar, dere yatakları ve su tahliyesinin yetersiz olduğu noktaların risk altında olduğu vurgulandı.

GÜNEYDOĞU’DA 34 SAATLİK UYARI

MGM’nin 541 numaralı uyarısına göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 28 Ekim saat 00.00'da başlayan kuvvetli yağış, 29 Ekim saat 10.00'a kadar sürecek. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevresinde, Kahramanmaraş’ın doğusu ile Malatya’nın güneyinde metrekareye 21-50 kilogram yağış bekleniyor.

Adıyaman genelinde, Şanlıurfa’nın kuzeyinde, Diyarbakır’ın ise kuzey ve batısında 12 saatte metrekareye 51-75 kilograma ulaşabilecek çok kuvvetli yağış öngörülüyor. Bölgede sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve hortum riski bulunuyor.

SARI UYARI VERİLEN 18 İL

MGM’nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle: Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli.

Ege’nin batısında kuvvetli yağış beklenirken, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Burdur ve Çanakkale’nin güney kıyılarında da kuvvetli sağanak öngörülüyor.

KUZEY EGE’DE FIRTINA, DALGA BOYU 3 METRE

MGM’nin tahminine göre Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli rüzgar saatte 40-60 kilometre hızla esecek. Kuzey Ege’de fırtına beklenirken dalga yüksekliğinin 3 metreye, Marmara ve Karadeniz’de ise 2 metreye ulaşması bekleniyor. Güney Ege ile Batı Akdeniz’de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Kabatepe-Gökçeada hattında 2 feribot seferi iptal edildi.

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

SEL, HEYELAN VE HORTUM RİSKİ

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortuma karşı tedbirli olunmasını isteyen MGM, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceğine de dikkat çekti. Dere yataklarına yakın yerlerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

İSTANBUL’DA YAĞIŞ CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ARTACAK

İstanbul, MGM’nin renk kodlu uyarı verdiği iller arasında yer almıyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 7 gün boyunca “aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı” uyarısında bulundu. Bugün metrekareye 1-5 kilogram yağış beklenen İstanbul’da en yoğun yağışın, 10-20 kilogram yağış öngörülen 29 Ekim Perşembe günü yaşanması bekleniyor.

AKOM’a göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar 13-16 derece arasında, mevsim normallerinin altında seyredecek. Poyrazın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinde, iç ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Büyük kentlerde en yüksek sıcaklığın Ankara’da 20, İstanbul’da 18, İzmir’de 19, Adana’da 25 derece olması öngörülüyor.

HAFTA SONU BATIDA YENİDEN YAĞIŞ

MGM’nin tahminine göre 30 Ekim Cuma günü batı ve güneybatıda hava açarken kuzey, iç ve doğu kesimlerde sağanak sürecek. Cumartesi günü Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yeniden etkili olacak. Pazar günü ise batı ve kuzeyde yağış bekleniyor.

Sağanakta suyla dolan caddede içine girdiği büyük şeffaf balonla ilerlediSağanakta suyla dolan caddede içine girdiği büyük şeffaf balonla ilerledi Derelerden taşınan çamur Boğaz'ı iki renge ayırdı, Beykoz'dan havadan görüntülendiDerelerden taşınan çamur Boğaz'ı iki renge ayırdı, Beykoz'dan havadan görüntülendi
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak YağmurHava Durumusu baskınıDiyarbakır29 EkimFethiyeAntalyaFırtınaFırtınaGüncelİzmirMuğlaAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bozkurt Bozkurt:
    Fethiye alim karaca çalışıyor hakkını yememek lazım ama düzensiz çalışıyor . Fizik matematik ve mühendis siz çalışıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Arda Turan’ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
Korkunç cinayet Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü
İsrail’de seçim günü dikkat çeken görüntü Fenomenden Netanyahu’ya destek İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:28
Arda Turan’ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:55
Mustafa Sarıgül’den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
09:04
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
08:54
Bu kez Zeki Murat Göle değil İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
08:26
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’a çok ağır ceza kapıda
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
08:13
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
07:40
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
07:15
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
06:59
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:39:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei