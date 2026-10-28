Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe\'nin geçici hocası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe\'nin geçici hocası
Haber Videosu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak geçecek isim belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın Futbol A Takımı'nın teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini açıkladı. Hollandalı çalıştırıcının milli araya kadar 4 karşılaşmada takımın başında olması bekleniyor.

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçiş döneminde takımın başına Dirk Kuyt'ı getirdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

GÖZTEPE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Teknik ekipte yer alan Hollandalı çalıştırıcının ilk olarak Kadıköy'de oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor. Kuyt'ın daha sonra Liverpool ile oynanacak karşılaşmada da sarı-lacivertlileri yönetmesi öngörülüyor.

Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

4 MAÇLIK PROGRAM BEKLİYOR

Dirk Kuyt'ın milli araya kadar Fenerbahçe'nin oynayacağı 4 karşılaşmada görev yapması bekleniyor. Hollandalı teknik adamın Göztepe ve Liverpool maçlarının ardından Süper Lig'deki Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da takımın başında olması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu süreçte yeni teknik direktörünü belirlemeyi hedefliyor.

Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

BELÇİKA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerine Feyenoord'un 19 yaş altı takımında başlayan Dirk Kuyt, daha sonra ADO Den Haag ve Belçika temsilcisi Beerschot'ta görev yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, 2024 yılında Beerschot'u Belçika İkinci Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

SON OLARAK DORDRECHT'İ ÇALIŞTIRDI

2025 yazında Dordrecht'in teknik direktörlüğüne getirilen Kuyt, buradaki görevinin ardından Fenerbahçe'nin teknik ekibine katıldı. İsmail Kartal'ın ayrılmasıyla birlikte Hollandalı çalıştırıcı, bu kez sarı-lacivertlilerin geçici teknik sorumlusu olarak görev yapacak.

Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli olduAziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktörİsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldıAziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel varİsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isimBu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
Kaynak: İHA
İsmail KartalFenerbahçeDirk KuytFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı Sel, fırtına ve hortum uyarısı Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Arda Turan’ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:28
Arda Turan’ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:55
Mustafa Sarıgül’den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:13
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:44:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei