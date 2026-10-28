14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi - Son Dakika
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14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

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14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
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14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Haber Videosu

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in partisinin seçim yenilgisinin ardından devlet televizyonu RTV'den dikkat çeken bir özür geldi. Haber sunucusu Goran Eror, canlı yayında yıllarca iktidar yanlısı yayın yaptıklarını kabul ederek, "Sessiz kaldık, görmezden geldik, olayları tek taraflı aktardık ve gerekli soruları sormadık" ifadeleriyle izleyicilerden özür diledi.

Sırbistan'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidardaki partisinin öğrenci hareketinin desteklediği Öğrenci Listesi karşısında yenilgiye uğramasının ardından devlet televizyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Uzun yıllardır iktidar yanlısı yayın yapmakla eleştirilen Voyvodina Radyo Televizyonu (RTV), 26 Ekim'de saat 17.00'de yayımlanan haber bültenine izleyicilerinden özür dileyerek başladı.

"YILLARCA SUSTUK, GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELDİK"

Haber sunucusu Goran Eror, canlı yayında kurumun geçmişteki yayın politikasına ilişkin hazırlanan açıklamayı okudu.

Eror, kamu yayıncılığının uzun yıllardır görevini yerine getiremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar boyunca görevimizi yerine getiremedik. Sessiz kaldık, görmezden geldik, olayları tek taraflı aktardık ve gerekli soruları sormadık. Bu nedenle izleyicilerimize bir özür borçluyuz."

Açıklamada, kamu yayıncısının bazı gelişmeleri görmezden geldiği, haberleri eleştirel bir yaklaşım olmadan aktardığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getiremediği kabul edildi.

SEÇİM KUTLAMALARINI EKRANA GETİRMEMİŞLERDİ

RTV'nin özür açıklamasından önceki görüntüler de dikkat çekti. Haber bülteninin başlangıcında, seçim sonuçlarının ardından Novi Sad kentindeki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen kutlamaların görüntüleri yayımlandı.

Sunucu Goran Eror, söz konusu görüntülerin seçim gecesi izleyicilere gösterilmediğini belirterek kurumun kamuoyuna karşı sorumluluğunu yerine getiremediğini ifade etti.

"BU MÜCADELEYİ ZAMANINDA KAZANAMADIK"

Eror, RTV bünyesindeki bazı çalışanların gazetecilerin ve editörlerin özgürce, meslek etiğine uygun şekilde çalışabilmesi için uzun süredir mücadele verdiğini de açıkladı.

Ancak bu çabaların istenilen sonucu zamanında vermediğini belirten Eror, "Ne yazık ki bu mücadeleyi zamanında kazanamadık. Ancak bu mücadeleyi sürdürmenin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. Kamu yayıncısının geçmişteki yayın anlayışına ilişkin açıklamanın, kurum çalışanlarının bir bölümünün görüşlerini yansıttığı belirtildi.

TELEVİZYON YÖNETİMİNDE İSTİFA

Canlı yayındaki özrün ardından RTV yönetiminde yaşanan değişiklikler de duyuruldu. RTV'nin birinci televizyon kanalının geçici yayın yönetmeni Nenad Cacic, çalışanların bir bölümünün ve Genel Müdür Goran Karadzic'in talebi üzerine görevinden istifa etti.

Cacic'in yerine Blazo Popovic atanırken program direktörlüğü görevine Predrag Novkovic getirildi.

Yönetimdeki değişikliklerin, televizyonun yayın politikası nedeniyle uzun süredir eleştirilerde bulunan çalışanların talepleri arasında yer aldığı belirtildi.

CANLI YAYINDAKİ ÖZÜR ÜLKE GENELİNDE YAYIMLANDI

RTV'nin saat 17.00'deki haber bülteni, Sırbistan'ın ulusal kamu yayın kuruluşu RTS tarafından da yeniden yayımlandı.

Seçim yenilgisinin ardından kamu yayıncısının geçmişteki yayın anlayışını eleştirmesi ve izleyicilerinden özür dilemesi, ülkede basın özgürlüğü ve kamu yayıncılığının tarafsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

SırbistanDünyaSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hisman Uymaz Hisman Uymaz:
    Darisi ATV nin başina TRT nin ba?ina inşallah 24 6 Yanıtla
    Osman Gazi Osman Gazi:
    Al bak masanın altına bak ahahah 0 4
    Kıvanç Ertürk Kıvanç Ertürk:
    osman masanın altında ne işin var alıştın mı :) 0 0
  • Serkan Basar Serkan Basar:
    darısı güzel ülkemin başına 21 3 Yanıtla
  • Aryam Armanç Aryam Armanç:
    O günleri görmek dileğiyle 17 3 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım Aydın Yıldırım:
    bizdeki yalama halk sözcü now da bunu yapacak karakter bile yok 3 10 Yanıtla
    Ali BAYIK Ali BAYIK:
    akıl özürlü onlar mualefet kanalı a haber atv cnn show yazman lazım makarnacı 6 2
  • Necdet null Necdet null:
    ?sanki çok tanıdık gibi 6 1 Yanıtla
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