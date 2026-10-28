Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler\'i izleyemeyecek

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, "The Bridge" adlı programa verdiği röportajda kendisi hakkında hazırlanan mizahi görsellerle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Fransız futbolcu, yüzünün Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un görüntüsüne yerleştirildiği bir paylaşımdan söz ederken "Çinli diktatör" ifadesini kullandı.

Mbappe'nin sözleri Çin'de büyük tepkiyle karşılandı. Fransız yıldızın açıklaması kısa sürede sponsorluk anlaşmalarını ve İspanyol futbolunun yayınlarını etkileyen bir krize dönüştü.

ÇİNLİ DEV ŞİRKETLER ANLAŞMALARI FESHETTİ

Mbappe'nin sözlerinin ardından Çinli şirketler harekete geçti. İçecek üreticisi Dongpeng ile süt ürünleri şirketleri Mengniu ve Milkground, Fransız yıldızla ticari iş birliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Şirketler, Çin halkının ulusal hassasiyetlerini inciten açıklamalara karşı olduklarını belirterek Mbappe ile ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

LA LIGA YAYINLARI DURDURULDU

Krizin etkileri sponsorluk anlaşmalarıyla sınırlı kalmadı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin bağlı olduğu China Media Group, İspanya La Liga karşılaşmalarının yayınlarını askıya aldı.

Ayrıca Mbappe'nin yer aldığı reklamların yayından kaldırılması kararlaştırıldı. Yayınların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı.

ARDA GÜLER DE KARARDAN ETKİLENDİ

Çin'in aldığı karar, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i de dolaylı olarak etkiledi. Yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip ülkede La Liga yayınlarının durdurulmasıyla birlikte Çin devlet televizyonundan Real Madrid maçlarını takip eden futbolseverler, Arda Güler'in de sahada olduğu karşılaşmaları bu kanaldan izleyemeyecek.

MBAPPE VE LA LIGA'DAN ÖZÜR GELDİ

Yaşananların ardından Kylian Mbappe, Çin halkından özür diledi. Açıklamasının yanlış değerlendirilebilecek nitelikte olduğunu kabul eden Fransız yıldız, Çin halkına ve tarihine saygı duyduğunu belirtti.

La Liga Başkanı Javier Tebas da Çinli futbolseverlerden özür dileyerek oyuncuların ve kulüplerin kültürel hassasiyetler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik yeni çalışmalar yapılacağını açıkladı.