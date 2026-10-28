Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek - Son Dakika
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Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek

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Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler\'i izleyemeyecek
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Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler\'i izleyemeyecek
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong hakkında kullandığı "Çinli diktatör" ifadesi büyük bir krize yol açtı. Çinli dev şirketler Mbappe ile sponsorluk anlaşmalarını sonlandırırken, Çin devlet televizyonu CCTV de İspanya La Liga maçlarının yayınlarını askıya aldı. Karar, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in maçlarını Çin'deki ekranlardan da uzaklaştırdı.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, "The Bridge" adlı programa verdiği röportajda kendisi hakkında hazırlanan mizahi görsellerle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan <a class='keyword-sd' href='/arda-guler/' title='Arda Güler'>Arda Güler</a>'i izleyemeyecek

Fransız futbolcu, yüzünün Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un görüntüsüne yerleştirildiği bir paylaşımdan söz ederken "Çinli diktatör" ifadesini kullandı.

Mbappe'nin sözleri Çin'de büyük tepkiyle karşılandı. Fransız yıldızın açıklaması kısa sürede sponsorluk anlaşmalarını ve İspanyol futbolunun yayınlarını etkileyen bir krize dönüştü.

Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek

ÇİNLİ DEV ŞİRKETLER ANLAŞMALARI FESHETTİ

Mbappe'nin sözlerinin ardından Çinli şirketler harekete geçti. İçecek üreticisi Dongpeng ile süt ürünleri şirketleri Mengniu ve Milkground, Fransız yıldızla ticari iş birliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Şirketler, Çin halkının ulusal hassasiyetlerini inciten açıklamalara karşı olduklarını belirterek Mbappe ile ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

LA LIGA YAYINLARI DURDURULDU

Krizin etkileri sponsorluk anlaşmalarıyla sınırlı kalmadı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin bağlı olduğu China Media Group, İspanya La Liga karşılaşmalarının yayınlarını askıya aldı.

Ayrıca Mbappe'nin yer aldığı reklamların yayından kaldırılması kararlaştırıldı. Yayınların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı.

ARDA GÜLER DE KARARDAN ETKİLENDİ

Çin'in aldığı karar, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i de dolaylı olarak etkiledi. Yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip ülkede La Liga yayınlarının durdurulmasıyla birlikte Çin devlet televizyonundan Real Madrid maçlarını takip eden futbolseverler, Arda Güler'in de sahada olduğu karşılaşmaları bu kanaldan izleyemeyecek.

MBAPPE VE LA LIGA'DAN ÖZÜR GELDİ

Yaşananların ardından Kylian Mbappe, Çin halkından özür diledi. Açıklamasının yanlış değerlendirilebilecek nitelikte olduğunu kabul eden Fransız yıldız, Çin halkına ve tarihine saygı duyduğunu belirtti.

La Liga Başkanı Javier Tebas da Çinli futbolseverlerden özür dileyerek oyuncuların ve kulüplerin kültürel hassasiyetler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik yeni çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Mbappe'nin Mao için "diktatör" ifadesini kullanması Çin'de tepki topladıMbappe'nin Mao için "diktatör" ifadesini kullanması Çin'de tepki topladı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Ağzımdan söz çıkmadan ben ona çıktıktan sonra o bana hakimdir anten madem özür dileyeceksin boyundan büyük işlere bulaşma topunu oyna ya da geri vites yapma 2 1 Yanıtla
  • Zafer Yuva Zafer Yuva:
    Maho adamdır ula maho aganın şeyinin üstüne şey yapılmaz... 1 1 Yanıtla
  • 27kadir2763 27kadir2763:
    kendi ülkesinin dünyaya verdiği zararı hiç bir ülke vermedi 1 0 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    adam doğru demiş Çin ne diye triplere giriyor 1 0 Yanıtla
  • 27kadir2763 27kadir2763:
    sanki kendi ülkesi sütten çıkmış ak kaşık senin ülkenin dünyaya vermiş olduğu zararı hiç bir ülke vermedi diyecen at şeyı 0 0 Yanıtla
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