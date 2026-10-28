19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül - Son Dakika
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19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

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19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
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19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
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Kolombiya'da 19 yaşındaki Lizeth Alejandra Castaño Montes, sabah saatlerinde fırını açmaya hazırlandığı sırada maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından zorla kaçırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından genç kadının bulunması için geniş çaplı arama başlatılırken, yerini bildirenlere 30 milyon Kolombiya pesosuna (yaklaşık 475 bin TL) kadar ödül verileceği açıklandı.

Kolombiya'da bir fırının açılışı sırasında yaşanan kaçırılma olayı korku dolu anlara sahne oldu. Genç kadın, iş yerini açmaya hazırlandığı sırada maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Şüpheliler, kadını zorla kaçırarak olay yerinden uzaklaştı.

BULUNMASI İÇİN ÖDÜL KONULDU

Olayın ardından genç kadının bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, kadının nerede olduğunun belirlenmesine yardımcı olacak bilgiler için 30 milyon Kolombiya pesosuna (yaklaşık 475 bin TL) kadar ödül verileceğini açıkladı.

Kadının akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, kaçırılma olayının faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Kolombiya basınındaki ayrıntılara göre olay, 27 Ekim sabahı saat 05.12 sıralarında Valle del Cauca bölgesinin Guacarí kentindeki La Primavera Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaçırılan kişinin, fırın sahibinin 19 yaşındaki kızı Lizeth Alejandra Castaño Montes olduğu belirlendi. Genç kadın, erkek arkadaşı ve bir çalışanla birlikte iş yerini açmaya hazırlanıyordu.

Siyah bir araçla gelen yüzleri maskeli üç silahlı kişi, fırına girerek içeridekileri tehdit etti. Şüpheliler, genç kadını zorla araca bindirerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS VE ORDU HAREKETE GEÇTİ

Valle del Cauca Valisi Dilian Francisca Toro, genç kadının bulunmasını sağlayacak bilgiler için 30 milyon Kolombiya pesosuna kadar ödül verileceğini açıkladı.

Polis, ordu ve kaçırılma olaylarıyla mücadele eden özel ekipler bölgede arama çalışmalarını genişletti. Şüphelilerin kaçış güzergâhını belirlemek amacıyla çevre yerleşimlerde de kontroller artırıldı.

İlk açıklamalara göre kaçıran kişiler henüz aileyle iletişime geçerek fidye talebinde bulunmadı. Olayın nedeni ve faillerin kimliği araştırılıyor.

KolombiyaDünyaSon Dakika

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