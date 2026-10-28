Putin\'i zor durumda bırakan kare!

Rusya'nın başkenti Moskova, 27 Ekim'de Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun 8. Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı zirvede, doğal gazın ekonomik kalkınmadaki rolü ve küresel enerji sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar ele alındı.

Toplantıya katılan isimler arasında Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo da yer aldı. Chapo, zirvenin ardından sosyal medya hesabından Moskova ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

PUTİN'İN BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Zirvede çekilen fotoğraflardan biri, Putin'in diğer liderlerle arasındaki boy farkı nedeniyle dikkat çekti. Söz konusu kare üzerinden yapılan yorumlarda, Rus liderin resmi fotoğraflarında bu tür görüntülere sık rastlanmadığı öne sürüldü.

Putin'in boyuyla ilgili tartışmalar yeniden ortaya çıkarken fotoğrafın özellikle bu amaçla çekildiğine veya paylaşıldığına ilişkin herhangi bir doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

MOZAMBİK LİDERİNDEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, Moskova ziyaretine ilişkin paylaşımında Rusya ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Chapo, enerji kaynaklarının halkların kalkınmasına katkı sağlaması ve ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Mozambik liderinin paylaşımında Putin'in boyuna ilişkin herhangi bir yorum yer almadı.

ZİRVEDE ENERJİ İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun Moskova'daki toplantısında, doğal gaz üretimi ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi.

Putin'in açılış konuşmasını yaptığı zirveye üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra Mozambik dahil gözlemci ülkelerin temsilcileri de katıldı. Zirvede çekilen toplu fotoğraflar, uluslararası haber ajansları tarafından da yayımlandı.