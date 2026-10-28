Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

ABD'nin Missouri eyaletinde 40 yaşındaki Richard Saettele, 63 yaşındaki babası Michael Saettele'yi öldürmekle suçlanıyor. Babasıyla tartıştıktan sonra tornavidayla gözüne saldırdığını itiraf eden şüphelinin, ağır yaralı babasıyla birlikte dua ettiği, ardından mutfaktan aldığı bıçağı kalbine sapladığı öne sürüldü. Olayın ardından cesedi evin arkasındaki sığ bir çukura gömen Saettele, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Foley kasabasında meydana geldi. Polis kayıtlarına göre 40 yaşındaki Richard Saettele ile 63 yaşındaki babası Michael Saettele arasında evin dışında başlayan tartışma, içeride devam etti.

Şüphelinin ifadesine göre baba Michael Saettele, tartışma sırasında oğluna tornavida fırlatmaya çalıştı. Tornavidayı ele geçiren Richard Saettele ise babasının gözüne sapladı. Aldığı darbenin ardından yere düşen Michael Saettele'nin oğluna, "Ricky, bu doğru yol değil" dediği belirtildi.

ÖNCE BİRLİKTE DUA ETTİLER, SONRA KALBİNE BIÇAK SAPLADI

Polis ifadesinde babasının yaklaşık 5 dakika boyunca acı çektiğini anlatan Saettele, bu sırada onunla birlikte Hristiyanlıkta önemli bir yere sahip olan Rabbin Duası'nı okuduklarını söyledi. Babasının acı çekmesine daha fazla dayanamadığını öne süren şüpheli, yardım çağırmak yerine mutfağa giderek büyük bir bıçak aldı.

Saettele'nin, babasına son dini duaları okuduktan sonra bıçağı doğrudan kalbine sapladığı ve ardından duaları tamamladığı belirtildi. Şüphelinin ifadesine göre bıçağın sapı darbenin şiddetiyle kırıldı.

CESEDİNİ EVİN ARKASINDAKİ ÇUKURA GÖMDÜ

Babasının nefes almadığını fark eden Saettele'nin cesedi yaklaşık 6 metre sürükleyerek evin arkasına götürdüğü ortaya çıktı.

Askerî bir kürekle yaklaşık 30 santimetre derinliğinde çukur kazan şüpheli, babasının cesedini buraya gömdü.

Birkaç gün sonra cesetten kötü koku gelmeye başlayınca üzerini yalıtım malzemeleriyle kapattığı belirtildi.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Michael Saettele'nin 15 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Şüpheli ise babasını eylül ayının ortalarında veya sonlarında öldürdüğünü ileri sürdü.

Richard Saettele'nin cinayeti bir başka kişiye anlatmasının ardından polise ihbarda bulunuldu.

24 Ekim'de eve giden ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla yaptıkları aramada Michael Saettele'nin cansız bedenini evin bitişiğindeki sundurmada, inşaat atıkları ve yalıtım malzemelerinin altında buldu.

CİNAYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Richard Saettele hakkında birinci derece cinayet, aile içi saldırı ve iki ayrı silahlı suç isnadıyla dava açıldı. Şüpheli, kefaletsiz olarak Lincoln County Cezaevi'ne gönderildi.

Savcılık, babanın tornavida saldırısından sonra zamanında tıbbi müdahale yapılması halinde kurtarılıp kurtarılamayacağının da araştırıldığını açıkladı. Saettele'nin bir sonraki duruşmasının 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.