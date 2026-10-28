Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

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Bakan Işıkhan\'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
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Milyonlarca emeklinin beklediği yeni emeklilik düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşen eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yeni modelin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak şekilde hazırlandığını açıkladı. Tayyar, Bakan Işıkhan'ın kendisine "Müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dediğini aktardı.

Milyonlarca emeklinin maaş artışı, refah payı ve ek ödeme beklentisi sürerken, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik modeline ilişkin önemli bir açıklama geldi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Yeni emeklilik modelinin hazırlıklarının sürdüğünü belirten Tayyar, Bakan Işıkhan'ın düzenleme konusunda oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

"MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Bakan Işıkhan ile yeni emeklilik modeli üzerine görüştüğünü belirten Tayyar, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'la görüştüm az önce. Yeni emeklilik modeli üzerine güzel bir sohbet oldu" dedi.

Görüşmede Bakan Işıkhan'ın kendisine "Müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dediğini aktaran Tayyar, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulunda somutlaştırılacağını belirtti.

Tayyar, çalışmanın Meclis aşamasından önce nihai karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ifade etti.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ İÇİN 1 OCAK 2027 TARİHİ

Yeni emeklilik modelinin yürürlüğe girmesi planlanan tarihe ilişkin de bilgi veren Tayyar, Bakan Işıkhan'ın düzenlemeyi 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak şekilde hazırladıklarını söylediğini aktardı.

Ancak düzenlemenin kapsamı ve emeklilere sağlanacak mali imkanlar henüz kesinleşmedi.

Tayyar, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaları Bakan Işıkhan'a sorduğunu belirterek, "Şu anda kesinleşmiş bir karar yok, kesinleşmeden de açıklama yapmayı düşünmüyoruz" yanıtını aldığını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE EK ÖDEME SEÇENEĞİ

Yeni emeklilik düzenlemesi kapsamında maaş artışlarına ek olarak refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Üzerinde çalışılan modeller arasında tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi ve düşük maaş alan emeklilere ek ödeme yapılması da bulunuyor.

Emeklilerin yaşadıkları şehirler, ekonomik durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı destek seçeneklerinin ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN EMEKLİLER İÇİN MESAJ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtmişti.

Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu iyileştirmek için pek çok alternatif üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

"EMEKLİLERİ MEMNUN EDECEK BİR ÇALIŞMA OLACAĞI İZLENİMİNİ EDİNDİM"

Bakan Işıkhan ile yaptığı görüşmeden olumlu izlenimlerle ayrıldığını belirten Tayyar, "Bu sohbetten emekliler için memnuniyet yüzdesi yüksek bir çalışma olacağı izlenimi edindim" ifadelerini kullandı.

Tayyar, yeni emeklilik modelinin son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, "Teklifin son halini duymak için de Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekleyeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

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Vedat IşıkhanŞamil TayyarMilletvekiliAK PartiEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • aslandavut281 aslandavut281:
    Seçim Yatırımı bu refah payi seçimden iki ay sonra erir gider yine elde kalan sıfıra sıfır 31 2 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş Remzi Üstbaş:
    tek istedikleri emekli oyları ulaşması kandırması en kolay kesim 32 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    MÜJDE NEYMİŞ YILBAŞIINDA ELEKTRİK DOĞALGAZ ZAMMIMI 23 0 Yanıtla
  • yücel bozdemir yücel bozdemir:
    en az alan emeklilere zam 65 yaş üstüne refah payı gibi saçma sapan şeyler yapmayı bırakın artık herkesin refah seviyesini artıracak bir müjde verin adalet kelimesi sadece parti adı olarak kalmasın 19 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Seçim yaklaştı öyle emeklinin ağzına bir parmak bal çalıp oyunu alacağını sanıyorsanız geçti o günler kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz seçimden sonra ne olacağının biliyoruz alırsınız üçte birini 19 0 Yanıtla
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