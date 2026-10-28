Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Lig Kupası'nda Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, 4. lig ekibi Fleetwood Town'a penaltılar sonucunda 5-3 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında stadyum üzerinde görülen drone nedeniyle hakem Michael Salisbury oyunu durdurdu. Yaklaşık 8 dakika ara verilen mücadelede futbolcuların saha dışına çağrılması dikkat çekti.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Fleetwood Town ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 2. dakikasında stadyumun üzerinde izinsiz uçan bir drone fark edildi.

Karşılaşmanın hakemi Michael Salisbury, güvenlik gerekçesiyle oyunu durdurdu. Her iki takımın teknik heyeti ve stadyum görevlileriyle görüşen hakem, futbolcuların saha dışına çıkmasını istedi.

Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

MAÇA 8 DAKİKA ARA VERİLDİ

Drone nedeniyle yaklaşık 8 dakika duran karşılaşmada güvenlik görevlileri ve polis ekipleri devreye girdi. Bu sırada futbolcular, soğuk havada ısınmak için kendi aralarında paslaşmaya devam etti. Drone'un stadyum çevresinden uzaklaşmasının ardından mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

ARSENAL'E 4. LİG EKİBİNDEN BÜYÜK ŞOK

Karşılaşmanın 21. dakikasında Aaron Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçen Fleetwood Town, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Arsenal, 50. dakikada Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve turu geçen takımı penaltı atışları belirledi.

16 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Arsenal'de genç futbolcu Max Dowman, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ancak 16 yaşındaki oyuncu, maçın son bölümünde rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Mikel Arteta, mücadelede Ceadach O'Neill ve Marli Salmon gibi genç oyunculara da forma şansı verdi.

PENALTILARDA TARİHİ ELENİŞ

Penaltı atışlarında Arsenal forması giyen Bruno Guimaraes'in vuruşunu Fleetwood Town kalecisi Jay Lynch kurtardı. Ev sahibi ekipte son penaltıyı kullanan Conor Haughey ise topu ağlara göndererek takımına turu getirdi. Penaltılarda 5-3 kazanan Fleetwood Town, tarihinde ilk kez İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Arsenal turnuvaya veda etti.

Arsenal FCİngiltereSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:34:29. #7.13#
SON DAKİKA: Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android