Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip... - Son Dakika
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Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...

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Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
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Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
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Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. C.Y.'nin ilçeyi beğenmediği gerekçesiyle muayenelere zamanında gelmediği ve hastaları saatlerce poliklinik önünde beklettiği iddiaları ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.

Haberler.com/ ÖZEL Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. C.Y. hakkında, mesai saatlerine uymadığı ve hastaları mağdur ettiği yönünde ciddi iddialar ortaya atıldı. Hastane koridorlarında bekleyen çok sayıda vatandaş, doktorun görev yerinde olmaması nedeniyle saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

"İLÇEYİ BEĞENMİYOR" İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre; Opr. Dr. C.Y.'nin Taşköprü ilçesini beğenmediği için görevinden ayrılmak istediği, bu durumun da poliklinik hizmetlerine aksama olarak yansıdığı ileri sürüldü. Mesai saatleri içerisinde "Namaz kılmaya gittim" ve benzeri çeşitli gerekçeler öne sürerek muayene odasına zamanında gelmediği iddia edilen doktorun, bu tutumu alışkanlık haline getirdiği öne sürüldü.

ÇEVRE KÖYLERDEN GELEN YAŞLI VE HASTALAR MAĞDUR

İş yerinden izin alarak muayeneye gelen çalışanlar ile sabahın erken saatlerinde köylerden ve ilçe merkezinden hastaneye ulaşan yaşlı vatandaşların, poliklinik önünde saatlerce sıra beklediği belirtildi. Her gün benzer sıkıntıların yaşandığını savunan hasta yakınları ve vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak yaşanan aksaklıkların son bulmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Devlet HastanesiKastamonuTaşköprüTaşköprüGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bozkurt Bozkurt:
    Namaz diyorsa kesin içmeye gitti . Çünkü namaz kılan biri namaza gitim demez bu arkadaş dalga geçen sol cenah başkası olamaz 7 7 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Eee, bizim siyasiler Akp liler Cumaya giderken makam araçları ile konvoy yapılarak trafik kesilerek gidiyorlar. Bunun resimleri haberleri sürekli çıkıyor ve yaşıyoruz. Sen halâ namaz kılındığı söylenmez diyorsun. Ama kıldım namazı daha kılmadan millete satanlar var. Siyasal islamın din tüccarlığı olmasın sakın. 1 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Atın bunuda Eko nun yanına Silivri ye 0 0
  • ümit taşcı ümit taşcı:
    İstifa etsin devlet görevinden gitsin özel hastanede çalışsın 11 1 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    atın bunuda Eko nun yanına Silivri ye 0 0
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Saglık bakanı ne zaman uyanacak.koronodan beri saglikcilar hastalara kotu davranıyor.normal cok az.hastaneler hep bir karmasa.ne hastanin ne yakininin suratina bakan yok.o cok ovdugunuz sehir hastaneleride aynı.hastaneler hastayı rafakatciye atmıs.bakım yok.refakatci sistemi diger ulkelere gore duzenlenmeli.ab yapamıyorsan turkmenistan yap o da olur.hasta bakimi yok.hemsire ilac verio gidiyor lavmani oksijeni idrar takibi cekjme gitme hersey refakatcide.insan somuruyorsunuz 2 1 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    yalan namaz kılmayı bilmez pıdracılar 1 0 Yanıtla
  • Doğan Altındağ Doğan Altındağ:
    madem begemiyor devlet de Taşköprü den daha düşük bir yere göndersin. Namaz kılan birinin önce görevini tam yapması gerekir, çünkü maaşını hak ederek alacaksın yoksa kıldığını iddia ettiği namazın hayrını göremez. 0 0 Yanıtla
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