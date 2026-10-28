Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş yaşamını yitirdi. Edebiyat dünyasını üzen haberi, görev yaptığı Can Yayınları kamuoyuyla paylaştı.

Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

BİR HAFTA ÖNCE 19 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Cem Akaş'ın vefatından kısa süre önce ailesinin büyük bir acı yaşadığı öğrenildi. Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, geçtiğimiz hafta kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Oğlunun ölümünden bir hafta sonra Cem Akaş'ın da yaşamını yitirmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.