Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi - Son Dakika
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Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

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Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli gıda denetim listesinde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üretilen Hacı Kemal markalı dana sucukta domuz eti tespit edildiği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine ilişkin kamuoyu duyurularını sürdürüyor. Bakanlığın 27 Ekim 2026 tarihinde güncellediği gıda listesinde, tüketicileri dehşete düşüren yeni bir skandal ortaya çıktı.

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Bakanlığın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesindeki bilgilere göre; Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamulleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mercek altına alındı.

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

"DANA" DEDİLER "DOMUZ" ÇIKTI 

Yapılan labaratuvar analizleri sonucunda, firmanın Hacı Kemal markasıyla piyasaya sürdüğü "Dana Sucuk" ürününde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını ve tüketici hakkını ihlal eden firma ve markayı kamuoyuna açıkça ifşa etti.

Tarım ve Orman BakanlığıHacı KemalSerdivanSakaryaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kasyus Aslan Kasyus Aslan:
    Nedense tağşiş yapan çoğu firmalar hacı hoca veya dini isimleri simgeleyen isimlerle olan firmalar. Allahla aldatmak bu ülkede meslek mi oldu ne? 7 0 Yanıtla
    Mete Doğaner Mete Doğaner:
    yüzlerce yıldır var bu durum ortadoguda. Allah ile peygamber ile kuran ile aldatan cooook 0 0
  • Fatih*1453 Fatih*1453:
    hayir yeterli degil hatta lakabi HACI KEMAL oldugu icin 100 kati ceza olmasi lqzim 6 0 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    sıkıntı yok başta hacı var 2 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    hacı mı yuh be 3 0 Yanıtla
  • Murat Aksoy Murat Aksoy:
    Sonucunda ne oluyor ceza yaz firma ismini değiştir yola devam. Hak Hukuk Adalet 0 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi - Son Dakika
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