e-Devlet'te 2027 için 71 milyon kullanıcı ve 10 bin hizmet hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

e-Devlet'te 2027 için 71 milyon kullanıcı ve 10 bin hizmet hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
e-Devlet\'te 2027 için 71 milyon kullanıcı ve 10 bin hizmet hedefleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının 2027 yılında 71 milyona, sunulan kamu hizmeti sayısının ise 10 bine çıkarılması hedefleniyor. Eylül ayı itibarıyla 69,8 milyon kullanıcıya ulaşan sistemde 9 bin 436 hizmet sunulurken, mobil uygulamalar üzerinden erişilebilen hizmet sayısının da gelecek yıl 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının 2027 yılında 71 milyona, sistem üzerinden sunulan kamu hizmeti sayısının ise 10 bine yükseltilmesi hedefleniyor. Eylül ayı itibarıyla 69,8 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan e-Devlet Kapısı'nda, 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine erişim sağlanabiliyor.

E-DEVLET'TE 9 BİN 436 HİZMET SUNULUYOR

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunulmasının yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve bu hizmetlerin kullanımının artırılması hedefi doğrultusunda e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetler dahil edildi.

Eylül ayı itibarıyla merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil olmak üzere 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor.

KAYITLI KULLANICI SAYISI 69,8 MİLYONA ULAŞTI

e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor.

Sistemin kayıtlı kullanıcı sayısı ise eylül ayı itibarıyla 69,8 milyona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76 olarak kaydedildi.

2027 HEDEFİ 71 MİLYON KULLANICI

Bu yıl sonunda 70 milyona ulaşması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, 2027 yılında 71 milyona yükseltilmesi planlanıyor.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmeti sayısının ise 2026 yılı için belirlenen 9 bin 500 seviyesinden gelecek yıl 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

MOBİL HİZMET SAYISI 7 BİN 500'E ÇIKACAK

Program kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda 2027 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden toplam 9 bütünleşik hizmet sunulması öngörülüyor.

Ayrıca mobil uygulamalar üzerinden erişilebilen hizmet sayısının 2026 yılı sonuna kadar 6 bin 500'e, 2027 yılında ise 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
TeknolojiE-DevletGüncelEylülKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı Sel, fırtına ve hortum uyarısı Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:35:26. #.0.2#
SON DAKİKA: e-Devlet'te 2027 için 71 milyon kullanıcı ve 10 bin hizmet hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei