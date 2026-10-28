e-Devlet\'te 2027 için 71 milyon kullanıcı ve 10 bin hizmet hedefleniyor

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının 2027 yılında 71 milyona, sistem üzerinden sunulan kamu hizmeti sayısının ise 10 bine yükseltilmesi hedefleniyor. Eylül ayı itibarıyla 69,8 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan e-Devlet Kapısı'nda, 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine erişim sağlanabiliyor.

E-DEVLET'TE 9 BİN 436 HİZMET SUNULUYOR

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunulmasının yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve bu hizmetlerin kullanımının artırılması hedefi doğrultusunda e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetler dahil edildi.

Eylül ayı itibarıyla merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil olmak üzere 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor.

KAYITLI KULLANICI SAYISI 69,8 MİLYONA ULAŞTI

e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor.

Sistemin kayıtlı kullanıcı sayısı ise eylül ayı itibarıyla 69,8 milyona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76 olarak kaydedildi.

2027 HEDEFİ 71 MİLYON KULLANICI

Bu yıl sonunda 70 milyona ulaşması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, 2027 yılında 71 milyona yükseltilmesi planlanıyor.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmeti sayısının ise 2026 yılı için belirlenen 9 bin 500 seviyesinden gelecek yıl 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

MOBİL HİZMET SAYISI 7 BİN 500'E ÇIKACAK

Program kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda 2027 yılında e-Devlet Kapısı üzerinden toplam 9 bütünleşik hizmet sunulması öngörülüyor.

Ayrıca mobil uygulamalar üzerinden erişilebilen hizmet sayısının 2026 yılı sonuna kadar 6 bin 500'e, 2027 yılında ise 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.