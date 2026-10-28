Gönen'de evinde 620 gram skunk ele geçirilen YouTube yayıncısı Ahmet Çakır tutuklandı - Son Dakika
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Gönen'de evinde 620 gram skunk ele geçirilen YouTube yayıncısı Ahmet Çakır tutuklandı

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Gönen\'de evinde 620 gram skunk ele geçirilen YouTube yayıncısı Ahmet Çakır tutuklandı
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Gönen'de jandarmanın Şaroluk Mahallesi'ndeki ahşap eve düzenlediği operasyonda 620 gram skunk, 6 kök skunk bitkisi ve 34 bin lira ele geçirildi. YouTube yayıncısı Ahmet Çakır da tutuklandı.

Gönen ilçesine bağlı Şaroluk Mahallesi'nde, Ahmet Çakır'ın arazisindeki ahşap evde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 

EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sarıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 620 gram skunk uyuşturucu maddesi, 6 kök skunk bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi, iklimlendirme ve aydınlatma sistemi, ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan ve YouTube üzerinden yayınlar yaptığı öğrenilen Ahmet Çakır, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekim ile uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçları kapsamında işlem yapıldı. 

Gönen'de evinde 620 gram skunk ele geçirilen YouTube yayıncısı Ahmet Çakır tutuklandı
Kaynak: İHA
Ahmet Çakır3. SayfaYouTubeGüncelGönenSon Dakika

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SON DAKİKA: Gönen'de evinde 620 gram skunk ele geçirilen YouTube yayıncısı Ahmet Çakır tutuklandı - Son Dakika
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