Arda Turan\'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Aman aman Futbolcudan teknik direktör mu olur aynen akp kafasi Teknik direktör işi zeka işi bilgi diploma veya yetenek işi Ortadoğu kafası

Fatih Kocak:

online bu kadar grzklı olmak için çaba sarf ediyor musun, yoksa genel olarak böyle misin evlat. Adamın başarısını bile hazmedemeyecek kadar hem kıskanç hemde cahil olman çok komik.