Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana - Son Dakika
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Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

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Arda Turan\'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
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Arda Turan\'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana
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Ukrayna Kupası'nda Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın maç sonrasında futbolcularına yaptığı konuşma dikkat çekti. Galibiyetin ardından oyuncularını uyaran genç teknik adam, rakibe saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Turan'ın sözleri futbolseverlerin takdirini toplarken, "Helal olsun sana Arda Turan" yorumları yapıldı.

Ukrayna Kupası'nda Dinamo Kiev ile karşılaşan Shakhtar Donetsk, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolcularıyla bir araya gelerek dikkat çeken bir konuşma yaptı.

"INSTAGRAM'DA YAPACAĞINIZ PAYLAŞIMLARA DİKKAT EDİN"

Oyuncularının galibiyet sevincini yaşamasını isteyen ancak rakibe saygının unutulmaması gerektiğini hatırlatan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir savaşın içindeyiz. Rakibimize saygı duymalıyız. Elbette sevinecek ve eğleneceksiniz ama Instagram'da yapacağınız paylaşımlara dikkat edin. Saygı her şeyden önemli."

ARDA TURAN'IN SÖZLERİ TAKDİR TOPLADI

Arda Turan'ın farklı galibiyete rağmen oyuncularından rakibe saygı göstermelerini istemesi olumlu yorumlar aldı. Genç teknik adamın özellikle sosyal medya paylaşımları konusunda futbolcularını uyarması dikkat çekerken, açıklamasını gören futbolseverler "Helal olsun sana Arda Turan" sözleriyle takdirlerini dile getirdi.

Shakhtar DonetskDinamo KievArda TuranSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kadri sbc kadri sbc:
    bu çocuk gerçektende olgunlaşmaya başlamış eğer böyle konuştuysa iyibir hoca olur 13 1 Yanıtla
  • Online Money Online Money:
    Aman aman Futbolcudan teknik direktör mu olur aynen akp kafasi Teknik direktör işi zeka işi bilgi diploma veya yetenek işi Ortadoğu kafası 2 6 Yanıtla
    Fatih Kocak Fatih Kocak:
    online bu kadar grzklı olmak için çaba sarf ediyor musun, yoksa genel olarak böyle misin evlat. Adamın başarısını bile hazmedemeyecek kadar hem kıskanç hemde cahil olman çok komik. 0 0
    ali tartan ali tartan:
    Ölüm sen ne yiyor ne içiyorsun lan 0 0
  • Tazmania80 Tazmania80 Tazmania80 Tazmania80:
    Denizbank faizi varmi gencler 0 0 Yanıtla
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