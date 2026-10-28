Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi - Son Dakika
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Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi

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Sakarya Serdivan\'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi
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Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki bir işletmede satışa sunulan dana sucuğunda domuz eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 27 Ekim 2026 tarihli listesine yansıyan olayda 2,6 ton sucuk imha edildi, işletmeye idari para cezası verildi ve faaliyetine son verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesinde yer alan Sakarya'daki domuz eti skandalına ilişkin detaylar netleşti. Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren işletmede tespit edilen tonlarca hileli sucukla ilgili yetkililer anında harekete geçti.

TAMI TAMINA 2,6 TON 

Bakanlık denetimlerinde alınan dana sucuğu numunesinde domuz eti saptanmasının ardından operasyon genişletildi. İşletmede bulunan toplam 2,6 ton dana sucuk, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle piyasaya sürülmeden ele geçirilerek imha edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ 

Skandalın ardından sorumlu işletmeye ağır yaptırımlar uygulandı. İdari para cezası kesilen firmanın faaliyetine derhal son verilirken, mühürlenen işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

İşte o görüntüler; 

Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi
Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi
Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi
Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi
Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi
Kaynak: DHA
Tarım ve Orman BakanlığıSerdivanSakaryaSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Serdivan'da dana sucuğunda domuz eti tespit edildi, 2,6 ton sucuk imha edildi - Son Dakika
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