Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico\'da kazanan Real Madrid
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga 10. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

İspanya La Liga'nın 10. haftasındaki dev randevuda Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan El Clasico'yu Real Madrid, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. 

PERDEYİ MBAPPE AÇTI, CEVAP RAPHINHA'DAN GELDİ

Karşılaşmada gol perdesini konuk ekip Real Madrid açtı. 41. dakikada sahneye çıkan Fransız yıldız Kylian Mbappe, attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda taraftarının desteğiyle baskısını artıran Barcelona, aradığı beraberlik golünü 61. dakikada Raphinha ile buldu. 

<a class='keyword-sd' href='/arda-guler/' title='Arda Güler'>Arda Güler</a> 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

SON SÖZÜ YİNE MBAPPE SÖYLEDİ

Mücadelede son sözü Real Madrid forması giyen Mbappe söyledi. Camavinga'nın pasında kale önünde boş kalan Mbappe, 87. dakikada takımını öne geçirdi ve maçın sonucunu ilan etti. 

Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

ARDA GÜLER 90 DAKİKA SAHADA

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu dev derbiye ilk 11'de başladı. Karşılaşma boyunca sergilediği performansla dikkat çeken genç yıldız, 90 dakika sahada kalarak mücadelesini sürdürdü.

Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hansi Flick yönetimindeki lider Barcelona, 27 puanda kaldı ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'in puanı ise 24 oldu. 

Real Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yokReal Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararıJose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Real MadridArda GülerEl ClasicoBarcelonaLa LigaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi Gelinle yaş farkı dikkat çekti Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
23:58
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 14 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
22:47
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 01:10:05. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei