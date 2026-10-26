Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico\'da kazanan Real Madrid

İspanya La Liga'nın 10. haftasındaki dev randevuda Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan El Clasico'yu Real Madrid, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

PERDEYİ MBAPPE AÇTI, CEVAP RAPHINHA'DAN GELDİ

Karşılaşmada gol perdesini konuk ekip Real Madrid açtı. 41. dakikada sahneye çıkan Fransız yıldız Kylian Mbappe, attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda taraftarının desteğiyle baskısını artıran Barcelona, aradığı beraberlik golünü 61. dakikada Raphinha ile buldu.

SON SÖZÜ YİNE MBAPPE SÖYLEDİ

Mücadelede son sözü Real Madrid forması giyen Mbappe söyledi. Camavinga'nın pasında kale önünde boş kalan Mbappe, 87. dakikada takımını öne geçirdi ve maçın sonucunu ilan etti.

ARDA GÜLER 90 DAKİKA SAHADA

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu dev derbiye ilk 11'de başladı. Karşılaşma boyunca sergilediği performansla dikkat çeken genç yıldız, 90 dakika sahada kalarak mücadelesini sürdürdü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hansi Flick yönetimindeki lider Barcelona, 27 puanda kaldı ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'in puanı ise 24 oldu.