Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci - Son Dakika
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Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci

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Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci
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Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci
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Korgan Belediyesporlu Osman Ismak'ın Dumlupınar Spor'a attığı golün ardından peş peşe 11 takla atarak yaptığı sevinç, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amatör futbolcu Osman Ismak'ın attığı golün ardından yaptığı "11 taklalı gol sevinci" sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GOLÜYLE GALİBİYETE BÜYÜK KATKI

Ordu 1. Amatör Küme ekiplerinden Korgan Belediyespor, sezonun üçüncü maçında dün Fatsa Ek Saha'da Dumlupınar Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Korgan Belediyespor'da sezon başında takıma katılan Osman Ismak, karşılaşmanın 40. dakikasında serbest vuruştan attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı.

11 TAKLA ÜST ÜSTE

Golün ardından sevincini yaşayan 10 numaralı formanın sahibi Ismak, peş peşe 11 takla attı. Futbolcunun "taklalı" gol sevinci, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

DumlupınarFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • A B A B:
    Yapay zekâ mı artırmış o tarlaları 0 1 Yanıtla
  • Shorlander Shorlander:
    Milli takımda iş yapar bence 0 0 Yanıtla
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