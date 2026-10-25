Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu

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Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
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Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Rennes, sahasında ağırladığı RC Strasbourg'u 3-0 yendi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Syzmanski, mücadeleyi 2 golle tamamladı.

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, sahasında RC Strasbourg'u konuk etti. Üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lık net bir skorla galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

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Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Boulaye Dia, 41 ve 61. dakikalarda Sebastian Szymanski kaydetti. Karşılaşmaya damga vuran isim Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski oldu. Mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Polonyalı orta saha, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan başrol oyuncusu haline geldi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9. maçına çıkan 27 yaşındaki Szymanski, toplamda 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaşmayı başardı.

Sebastian SzymanskiFenerbahçeStrasbourgFransaRennesFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu - Son Dakika
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