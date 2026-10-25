Vucic seçimleri kaybettiklerini kabul etti, yaklaşık 135 sandalye öngördü

Vucic seçimleri kaybettiklerini kabul etti, yaklaşık 135 sandalye öngördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırbistan'da başbakanlık için yarışan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim yenilgisini kabul ettiğini açıkladı. Vucic, parlamentoda Öğrenci Listesi'nin yaklaşık 135, kendilerinin ise yaklaşık 105 sandalye alacağını söyledi.
Sırbistan'da başbakanlık için yarışan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim yenilgisini kabul ederek, "Bu seçimleri kaybettiğimiz açık. Parlamentoda Öğrenci Listesi yaklaşık 135, biz ise yaklaşık 105 sandalye alacağız. Bizim yaklaşık 1 milyon 720 bin, onların ise yaklaşık 2 milyon 200 bin oyu var" dedi.
Kaynak: İHA
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