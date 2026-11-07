Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti - Son Dakika
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Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti

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Emir Sarıgül\'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti
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2 yorum

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine toplam 350 bin dolar verildiği yönünde iddialarda bulunan Emir Sarıgül'e karşı hukuki süreç başlatma kararı aldı. Sarıgül hakkında iftira suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulacağı ve 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılacağı bildirildi. Özel'in davadan elde edilecek geliri bağışlayacağı açıklandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Emir Sarıgül arasında, savcılık ifadelerine yansıyan para iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlıyor. Sarıgül'ün, babası Mustafa Sarıgül'ün Özel'e iki ayrı seferde toplam 350 bin dolar verdiği yönündeki iddiaları parti tarafından reddedildi. Özel'in avukatlarının, Sarıgül hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı belirtildi.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Özel'in avukatlarının, Emir Sarıgül hakkında iftira suçlamasıyla savcılığa başvuracağı öğrenildi. Ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talep edilecek.

Parti kaynakları, Sarıgül'ün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunurken iddiaların ortaya atılma biçimine de tepki gösterdi.

"BURADA AÇIK BİR KURGU VAR"

Yeni Parti kaynakları, Emir Sarıgül'ün farklı bir soruşturma kapsamında verdiği ifadelerde Özel'i hedef almasının tesadüf olmadığını öne sürdü.

Partiden yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır."

TAZMİNAT GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Özel'in açmayı planladığı davadan kazanılacak tazminatın kişisel olarak kullanılmayacağı, kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara bağışlanacağı bildirildi.

Parti kaynakları, iddiaların arkasında organize bir girişim bulunduğunu savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız."

EMİR SARIGÜL NE İDDİA ETMİŞTİ?

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, savcılığa verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini öne sürmüştü.

Sarıgül, YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde genel merkez binasının iç düzenlemesi için babasının Özel'e 250 bin dolar verdiğini iddia etmişti. Paranın Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoranın çıkışında Özel'in aracına bırakıldığını ileri sürmüştü.

Bir başka olayda ise Mustafa Sarıgül'ün, içinde iki atkı bulunan hediye paketine 100 bin dolar koyarak Ankara'daki bir yemekte Özel'e verdiğini iddia etmişti.

Böylece Emir Sarıgül, babasının Özel'e toplam 350 bin dolar verdiğini öne sürerken, Özel cephesi bu iddiaları reddederek hukuki yollara başvurma kararı aldı.

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Mustafa SarıgülEmir SarıgülÖzgür ÖzelYeni PartiSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    kaç ay oldu neredeydin şimdiye kadar hadi bakalım aç davayı sonucu görelim her yerinden haram fışkırıyor özkan yslımda para vermiş muhittin böcrkte hadi bakalım 0 0 Yanıtla
  • Reis Reis:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz böçeke neden dava açmadın o da para verdiğini idiaa ediyor 0 0 Yanıtla
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