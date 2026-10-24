AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili, "Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. ???????" dedi.

Zeybekci, Tavas Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin değiştiğini, Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu söyledi.

Bölgedeki savaşlara ve küresel gerilimlere değinen Zeybekci, Türkiye'nin bu süreçte ihracatını ve ekonomik büyümesini sürdürdüğünü, turizmde de olumlu sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Zeybekci, Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin uluslararası alanda etkinliğini artırdığını anlattı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına da değinen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz. Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net. Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez. Vurgun yapanlar diye bir ordu var. Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun 7 yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur. 7 yaşında hepinizin bildiği, tütün tarlasında yaz boyunca koşturan dünya insanıyız."

Zeybekci, Türkiye'nin geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği ulaşım ve altyapı yatırımlarını da hatırlatarak, otoyol, çevre yolu ve tünel projelerinin ticaret ve turizme katkı sağladığını anlattı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililerin katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Nihat ZeybekciAK PartiKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili - Son Dakika
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