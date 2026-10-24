Fenerbahçe\'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün stadyum projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut stadın kapasitesinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım, devlet yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 75 bin kişilik yeni bir stadyuma taşınma seçeneğinin de gündeme geldiğini açıkladı.

EURO 2032 FİNALİ İÇİN 75 BİN KİŞİLİK STADYUM

Türkiye'nin İtalya ile birlikte düzenleyeceği EURO 2032'nin final karşılaşmasının Türkiye'de oynanmasının hedeflendiğini belirten Yıldırım, bu doğrultuda yeni bir stadyum projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Yıldırım, "Şimdi bir stat meselesi var. Bizden önceki yönetim ve ondan önceki yönetimin içindeki bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. Ve bu diyaloğun sonucunda devlet, 2032 Avrupa Futbo Şampiyonası'nı İtalyanlarla beraber yapmak üzere UEFA'dan aldı. Şimdi 2032'deki finalin Türkiye'de oynanmasını istiyorlar. Fakat bunun için de 75 bin kişilik bir stat yapmak istiyorlar ve bu statta finalin oynanmasını arzu edip çalışma yürütüyorlar. Şimdi bizim yönetimlerle konuşmuşlar, belli aşamalara da gelmişler ama yönetim gidince top bize kaldı. Top bizde." ifadelerini kullandı.

"SARACOĞLU'NDAN ÇIKIP BURAYA GELİN"

Mevcut stadyumun büyütülmesi için hazırlanan projelerin ilgili bakanlıklara teslim edildiğini anlatan Yıldırım, çalışmaların hızlandırılması amacıyla Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu görüşmeler sırasında yeni stadyum seçeneğinin yeniden gündeme geldiğini söyleyen Yıldırım, kendilerine yapılan teklifi şu sözlerle aktardı:

"Mevcut olan stadın büyütülmesiyle ilgili Nihat Bey sağ olsun projeleri hazırladı. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığına hem de Çevre Bakanlığına verdik. Bunu hızlandırmak için de ben Ankara'ya gittim iki arkadaşımla; Çevre Bakanı ile oturduk, konuştuk projeler hızlansın ki biz de başlayalım diye. O bu konuyu tekrar açtı. Dedi ki: 'Böyle böyle bir düşüncemiz var, eğer arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim. Siz Saracoğlu'ndan çıkıp buraya gelin.' Ben de arkadaşların yanında şunu söyledim: 'Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan hiçbir şeye evet demem."

"KONGRE KARAR VERİR"

Yeni stadyuma taşınma konusunda henüz alınmış bir karar bulunmadığını vurgulayan Yıldırım, kulübün çıkarlarını koruyacak somut bir teklif sunulması halinde konuyu kongrenin değerlendirmesine açacağını belirtti.

Yıldırım, "Ancak menfaatli bir şey görürsem, kağıt üzerinde getirirsiniz, dersiniz ki 'Bakın böyle böyle yapacağız, böyle olacak'; bizim de isteklerimiz varsa oraya koyarız, siz de onları kabul ederseniz o zaman bunu kongreyi toplayıp kongreye götürürüm. Kongre karar verir; olumlu veya olumsuz, bilemem." dedi.

YENİ STADYUM İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Teklifin henüz hazırlık aşamasında olduğunu belirten Yıldırım, yapılacak fizibilite çalışmasının ardından şartların netleşeceğini söyledi.

Yıldırım, "Bu şekilde konuştuk. Onlar bir hazırlık yapıyorlar; bu hazırlık da bir fizibilite çalışması. Ne yapacaklar, ne edecekler, bize ne vermek istiyorlar... Biz bu konuşma sırasında menfaatlerimizin gözetilmesi gerektiğini ifade ettik. Olmazsa zaten kongreyi toplamam dedim, bilin. Benden sonra gelenlerle yapılacaksa yapılır." ifadelerini kullandı.

"DEVLETLE HİÇBİR ZAMAN PAZARLIK YAPMADIM"

Konuşmasının devamında geçmiş başkanlık dönemine de değinen Yıldırım, devletle kişisel ticari çıkarları için herhangi bir pazarlık yapmadığını söyledi.

Yıldırım, "Ben iş almak için devletle hiçbir zaman pazarlık yapmadım. 20 sene bu kulübe başkanlık yaptım. Geldiğimde param çoktu, 98-99 yılında 30 milyon dolar o zamanki parayla kulübe para verdim. Parayı çuvalla gelip aldılar şirketten. Biz paraların hepsini TL'ye çevirdik korkudan, maliyenin korkusundan. O zaman verdiğimiz paraları TL'ye çevirdik, dolar olarak borç gözükmedi ve borcu sıfırladık." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN BENİM İÇİN AYRI YERİ VAR"

Kulübe yönelik bağlılığını vurgulayan Yıldırım, kendisi hakkında ortaya atılan ticari çıkar iddialarına da sert tepki gösterdi. Yıldırım, "8 yıl dışarıda kaldım. Her yerde saygı gördüm. Çok önemli insanlarla görüştüm, görüşüyorum da. Türkiye'de de yurt dışında da menfaat işim olmadı. Bana iş verecek diyecek şerefsiz değilim, onu yazan şerefsizlere söylüyorum. Fenerbahçe'nin benim için ayrı yeri olduğunu herkes bilmeli. Bu kanı durduralım diye geldik. Kamuoyundaki o olumsuz havayı yenerek, bunu hep birlikte bir raya oturtalım. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Allah yardımcısı olsun diyelim." ifadelerini kullandı.