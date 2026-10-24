İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İbrahim Tatlıses\'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Sermiyan Midyat, uğradığı silahlı saldırı sonrası hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'in 40 gün boyunca her gün 'Ay Lav Yu' filmini izleyip moral bulduğunu anlatarak, "Odasına girdiğimde figüranın repliğini bile ezbere söylüyordu; sarılıp birlikte ağladık" dedi.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırının ardından hastanede tedavi gördüğü döneme ilişkin unutulmaz bir anısını paylaştı. Midyat, Tatlıses'in zorlu tedavi sürecinde moral bulmak için 40 gün boyunca aralıksız 'Ay Lav Yu' filmini izlediğini söyledi.

"AMERİKA'DAYKEN AYDEMİR AKBAŞ ARADI"

Olayın yaşandığı dönemde ABD'de bulunduğunu belirten Sermiyan Midyat, sürecin merhum oyuncu Aydemir Akbaş'ın sürpriz telefonuyla başladığını anlattı: "O zaman Amerika'daydım. Aydemir Akbaş beni aradı; tanımıyorum, etmiyorum. Orada saat sabahın 5'i... 'Ben Aydemir Akbaş. İbrahim Tatlıses yeni vuruldu, tedavi görüyor. Türkiye'ye geldiğinde İbrahim'i bir ziyaret eder misin? Seninle tanışmayı çok istiyor' dedi. Ben de Türkiye'ye döner dönmez Maltepe Hastanesi'ne gittim."

İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

"HERKES REPLİKLERİ EZBERLEMİŞTİ"

Hastanedeki karşılama karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Midyat, odadaki atmosferi şu sözlerle aktardı: "İçeri girerken bütün asistanlar, şoförler, kapıdaki 40 kişi 'Ay Lav Yu' filminden replikler söylüyordu. İbrahim Bey'in odasına girdim; içeride masaj yaptırıyordu, yüzüstü yatmıştı. Televizyonda ise 'Ay Lav Yu' açıktı. İbrahim Abi, figüranın lafını bile daha figüran söylemeden ezbere söylüyordu!"

"SARILIP BİRLİKTE AĞLADIK"

Ziyaret esnasında duygusal anlar yaşandığını dile getiren ünlü oyuncu, "Bana, 'Kardeş, ben 40 gündür hastanedeyim. 40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum. Allah senden bin kere razı olsun' dedi. Sonra sarıldık, birlikte ağladık. Çok acayip bir şeydi, beni çok derinden etkiledi" ifadelerini kullandı. 

İbrahim TatlısesSermiyan MidyatMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
15:35
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:28
Zonguldak’ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:43:40. #7.12#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei