İbrahim Tatlıses\'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırının ardından hastanede tedavi gördüğü döneme ilişkin unutulmaz bir anısını paylaştı. Midyat, Tatlıses'in zorlu tedavi sürecinde moral bulmak için 40 gün boyunca aralıksız 'Ay Lav Yu' filmini izlediğini söyledi.

"AMERİKA'DAYKEN AYDEMİR AKBAŞ ARADI"

Olayın yaşandığı dönemde ABD'de bulunduğunu belirten Sermiyan Midyat, sürecin merhum oyuncu Aydemir Akbaş'ın sürpriz telefonuyla başladığını anlattı: "O zaman Amerika'daydım. Aydemir Akbaş beni aradı; tanımıyorum, etmiyorum. Orada saat sabahın 5'i... 'Ben Aydemir Akbaş. İbrahim Tatlıses yeni vuruldu, tedavi görüyor. Türkiye'ye geldiğinde İbrahim'i bir ziyaret eder misin? Seninle tanışmayı çok istiyor' dedi. Ben de Türkiye'ye döner dönmez Maltepe Hastanesi'ne gittim."

"HERKES REPLİKLERİ EZBERLEMİŞTİ"

Hastanedeki karşılama karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Midyat, odadaki atmosferi şu sözlerle aktardı: "İçeri girerken bütün asistanlar, şoförler, kapıdaki 40 kişi 'Ay Lav Yu' filminden replikler söylüyordu. İbrahim Bey'in odasına girdim; içeride masaj yaptırıyordu, yüzüstü yatmıştı. Televizyonda ise 'Ay Lav Yu' açıktı. İbrahim Abi, figüranın lafını bile daha figüran söylemeden ezbere söylüyordu!"

"SARILIP BİRLİKTE AĞLADIK"

Ziyaret esnasında duygusal anlar yaşandığını dile getiren ünlü oyuncu, "Bana, 'Kardeş, ben 40 gündür hastanedeyim. 40 gün boyunca her gün senin filmini izleyip moral buldum. Allah senden bin kere razı olsun' dedi. Sonra sarıldık, birlikte ağladık. Çok acayip bir şeydi, beni çok derinden etkiledi" ifadelerini kullandı.