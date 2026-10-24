Cehennem Melekleri lideri olduğu öne sürülen Arabacı\'ya 15,5 yıl hapis verildi

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu iddiasıyla İzmir'de yargılanan Necati Coşkun Arabacı hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme, Arabacı'ya toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Özellikle lüks araçlarla görüntülenmesiyle tanınan Necati Coşkun Arabacı hakkında yürütülen soruşturma, 2025 yılında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmasıyla başladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Arabacı, daha sonra Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Arabacı'nın 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN YARGILANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arabacı'ya çeşitli suçlamalar yöneltildi. Bu suçlamalar arasında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' yer aldı. İddianamenin İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle Arabacı'nın yargılanmasına başlandı. Dava sürecinde örgüt yapılanmasına ilişkin iddialar, mağdurlara yönelik yaralama eylemleri ve ruhsatsız silah suçlamaları değerlendirildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Arabacı hakkındaki hüküm açıklandı. Mahkeme heyeti, Arabacı'yı 'suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek' suçundan cezalandırdı. Ayrıca iki farklı mağdura yönelik kasten yaralama eylemleri ile örgüt liderliği kapsamında değerlendirilen silahla yaralama ve ruhsatsız ateşli silah taşıma suçlarından da ceza verildi. Mahkeme, söz konusu suçlardan Arabacı hakkında toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

DİĞER SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Arabacı hakkında hazırlanan iddianamede 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine rağmen mahkemenin verdiği toplam ceza 15 yıl 6 ay oldu. Heyet, yargılama kapsamında değerlendirilen diğer suçlamalar yönünden ise beraat kararı verdi.