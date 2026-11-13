Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi, üreticinin fiyat masasında olmasını istedi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi, yaş çay fiyatının Mayıs ayı öncesinde belirlenmesi ve üreticilerin fiyat belirleme sürecinde söz sahibi olması amacıyla başlattığı çalışmaları toplantıyla sürdürdü. Çay Üreticileri Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Özkaya, "Biz kimsenin karşısında bir şey istemeye gelmedik, sadece hakkımızı istiyoruz. Çay fiyatı belirlenirken üreticinin masada olmasını istiyoruz. Maliyetler hesaba katılsın, üreticinin sözü dinlensin istiyoruz" dedi.

Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi, 2027 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında taleplerini açıkladı. Üreticiler; yaş çayda kilo başına destekleme priminin yeniden verilmesini, ÇAYKUR'un ödemeleri haftalık yapmasını ve çay fiyatı belirleme sürecinde üreticilerin söz sahibi olmasını istedi. Toplantıya siyasi parti ve oda temsilcileri ile çay üreticileri katıldı. Çay Üreticileri Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Özkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biz bu topraklarda çayla büyüdük. Çay bizim geçim kaynağımız, hayatımızın bir parçası. Yağmurda, çamurda bahçeye giren, günlerce çalışan, çayını toplamak için türlü masraflara katlanan bizleriz. Ama ne yazık ki bütün bu emeğin karşılığını almak her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Gübre pahalı, işçilik pahalı, bahçenin bakımı pahalı. Çay bahçelerimize giden yolların yapılması, bahçelerin temizlenmesi, çayın toplanması hep üreticinin cebinden çıkıyor. Peki, bütün bunların karşılığında üretici ne kazanıyor? Her geçen gün biraz daha zor durumda kalıyor. Bu ülkenin üreticisine, toprağına, tarımına ne zaman sahip çıkılacak? Biz kimsenin karşısında bir şey istemeye gelmedik, sadece hakkımızı istiyoruz. Çay fiyatı belirlenirken üreticinin masada olmasını istiyoruz. Maliyetler hesaba katılsın, üreticinin sözü dinlensin istiyoruz. Çünkü o çayı üreten, o bahçede çalışan, bütün yükü sırtında taşıyan biziz."

Çay Üreticileri Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel İmdat Durmuş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Genelde mayıs ayı gelince, 'Acaba devlet, bakanlık, ÇAYKUR kaç lira çay fiyatı verecek?' diye bekliyoruz. Acaba onu mu verir, bunu mu verir? Ama bugün mayısa daha çok var. Asıl mesele ne? Şimdi bir bütçe yapılıyor ama biz üreticiler, emekçiler yıllardır bütçelerin nasıl yapıldığını sadece televizyonlardan izliyoruz. İşte bütçe yapıldı, tartışıldı, kapandı, bitti, kesinleşti. Ama aslında bizim kaderimiz belirleniyor. Yani bütçe nedir? Biz niçin bugün bütçe için burada toplanıp da bir şeye müdahale etmek istiyoruz? Bütçe emekçinin mi, işçinin mi, asgari ücretlinin mi, üreticinin lehine mi yapılıyor? Yoksa bir kısım zengin kesimlerin, sesi çıkanların, muktedir olanların lehine bir bütçe mi yapılıyor?

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e bir bütçe teklifi sunulmuş. Bunun içinde Tarım Bakanlığı bütçesi de var. Biz bunu analiz ettiğimiz zaman, Tarım Bakanlığına ayrılan bütçede destekleme bölümü 235 milyar olarak gözüküyor. Tarım Kanunu'na, bu iktidar döneminde 2006 yılında bir madde eklendi. Yani mevcut iktidar koymuş o maddeyi. Demiş ki: 'Tarımsal destekleme miktarı milli gelirin, yani milli hasılanın yüzde 1'inden az olamaz.' En bağlayıcı hüküm, az olamaz. 'Tarım Bakanlığı bütçesinin destekleme bölümüne yüzde 1'inden az koyamazsın' diyor. Ama koyuyor. Ne koymuş? Yüzde 0,21, binde 2. Yani koyması gereken paranın beşte birini bütçeye koymuş tarımsal destek olarak. Geriye kalan beşte dördü yok. Yani destekleme ödemeleri için 235 milyar konulmuş. Ama bütçeye göre 1 trilyon küsur koyması gerekiyordu. Şimdi böyle bir şeyle yüz yüzeyiz."