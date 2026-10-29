Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak yolları suyla kapladı, sıcaklık 13 derece ölçüldü - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak yolları suyla kapladı, sıcaklık 13 derece ölçüldü

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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da sağanak yolları suyla kapladı, sıcaklık 13 derece ölçüldü
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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da sağanak yolları suyla kapladı, sıcaklık 13 derece ölçüldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak, Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Çay ve Ataç sokaklarında yolları suyla kapladı. Kentte hava sıcaklığı 13 derece ölçülürken sağanağın cuma akşamına kadar sürmesi bekleniyor, sürücü ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Çay Sokak ve Ataç Sokak'ta yağışın ardından cadde ve yollar suyla kaplanırken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Çay Sokak ve Ataç Sokak'ta yağmur sularının birikmesiyle yollar adeta göle döndü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, bölgedeki yağışın etkisini gözler önüne serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Sağanağın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışın devam etmesi beklenirken sürücülerin ve vatandaşların su birikintilerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA
SüleymanpaşaTekirdağGüncelYaşamÇevreÇaySon Dakika

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