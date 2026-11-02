Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe\'nin yeni hocası Conceiçao\'nun bilinmeyenleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Son 5 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve Galatasaray'ın ardından Göztepe'ye de mağlup olan sarı-lacivertlilerde yönetim, yeni teknik direktör için Sergio Conceiçao isminde karar kıldı. HT Spor'un haberine göre Portekizli teknik adamla mutabakata varılırken, Conceiçao İstanbul'a davet edildi. Samet Çayır'ın haberine göre Fenerbahçe futbol komitesi, eski teknik direktör Jorge Jesus ile de temas kurdu. Jesus'un, Conceiçao hakkında "Onda benim gençliğimi görüyorum" diyerek olumlu referans verdiği aktarıldı. Peki, Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Sergio Conceiçao kimdir? İşte başarıları, yaşadığı acılar ve futbol dünyasında ses getiren tartışmalarıyla Portekizli çalıştırıcının hayatı...

PORTO'DA 7 YILDA 11 KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı. Kariyerinin en başarılı dönemini ise 2017-2024 yılları arasında çalıştırdığı Porto'da geçirdi. Portekiz ekibiyle 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası olmak üzere toplam 11 kupa kazandı. Milan'da da İtalya Süper Kupası'nı müzesine götüren Conceiçao, teknik direktörlük kariyerindeki kupa sayısını 12'ye yükseltti.

ÇOCUKLUĞU YOKSULLUK VE ACI İÇİNDE GEÇTİ

15 Kasım 1974'te Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya gelen Sergio Conceiçao, sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğuydu. Maddi zorluklarla büyüyen Conceiçao, küçük yaşlarda ailesine destek olmak için babasıyla inşaat işlerinde çalıştı, fırınlarda görev aldı ve çeşitli işlerde bulundu. Babasının kendisine hiçbir zaman "Seni seviyorum" demediğini anlatan Portekizli teknik adam, bu nedenle kendi çocuklarına sevgisini her fırsatta göstermeye özen gösterdiğini ifade etti.

Conceiçao'nun hayatındaki en büyük acılardan biri ise henüz 16 yaşındayken yaşandı. Porto altyapısına katılmasının hemen ardından babasını motosiklet kazasında kaybetti. Yaklaşık iki yıl sonra annesini, ardından da küçük kardeşini kaybeden Conceiçao, üst üste yaşadığı bu kayıplar nedeniyle futbolu bırakmayı bile düşündü.

OĞLUNU OYUNA ALDI, GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Porto'yu çalıştırdığı dönemde Conceiçao'nun kariyerindeki en özel anlardan biri Estoril karşılaşmasında yaşandı. Maçın son bölümünde oğlu Francisco Conceiçao'yu oyuna alan Portekizli teknik adam, kısa süre sonra oğlunun attığı galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı. Baba ve oğulun birlikte yaşadığı bu an, Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerinin unutulmaz olaylarından biri oldu. Francisco Conceiçao daha sonra Juventus'a transfer oldu.

GUARDIOLA İLE TARTIŞTI: "YANINDA MELEK GİBİ KALDIM"

Sergio Conceiçao'nun saha kenarındaki sert mizacı, dünya futbolunun önemli teknik direktörleriyle yaşadığı tartışmalarda da kendisini gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, 2020 yılında Porto'nun Manchester City ile oynadığı karşılaşmanın ardından Pep Guardiola'yı hedef aldı. Guardiola'nın saha kenarında hakemlere baskı kurmaya çalıştığını ve ailesine yönelik hakaretlerde bulunduğunu öne süren Conceiçao, "Guardiola'nın yanında melek gibi kaldım" sözleriyle dikkat çekti.

TUCHEL VE ARTETA İLE DE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Conceiçao, 2021 yılında Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinin ardından Thomas Tuchel ile de gerilim yaşadı. Portekizli teknik adam, Tuchel'in kendisine saha kenarında hakaret ettiğini iddia ederken maç sonundaki tokalaşma sırasında iki isim arasında tartışma çıktı. Benzer bir olay 2024 yılında Arsenal karşılaşmasının ardından yaşandı. Conceiçao, bu kez Mikel Arteta'nın maç sırasında Porto yedek kulübesine dönerek ailesine hakaret ettiğini öne sürdü. Yaşanan tartışma İngiliz ve Portekiz basınında geniş yer buldu.

MILAN'DA FUTBOLCUSUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Portekizli teknik adamın kariyerindeki en çarpıcı olaylardan biri de 26 Ocak 2025 tarihinde yaşandı. Milan'ın Parma'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Conceiçao ile takım kaptanı Davide Calabria arasında büyük bir gerilim çıktı. Maç sırasında oyundan alınan Calabria'ya bitiş düdüğünün ardından sert tepki gösteren Conceiçao, futbolcusunun üzerine yürüdü. İki ismin arasına diğer oyuncular ve teknik ekip üyeleri girdi. Maçın ardından yüksek adrenalin ve futbol tutkusuna dikkat çeken Conceiçao, "Kilisede değiliz" ifadelerini kullandı. Calabria ise yaşananların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve sorunun çözüldüğünü söyledi.

HAKEMLERLE DE SIK SIK SORUN YAŞADI

Saha kenarındaki agresif tavırlarıyla tanınan Conceiçao, hakem kararlarına gösterdiği tepkiler nedeniyle kariyeri boyunca çeşitli disiplin cezaları aldı. Portekizli çalıştırıcı, bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından uluslararası hakem yönetimini eleştirirken Portekizli hakemlere daha önce yönelttiği eleştirilere de göndermede bulundu. Ülkesindeki hakemlerin uluslararası meslektaşlarına öğretecek çok şeyi olduğunu söyleyen Conceiçao, bu sözleriyle de dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DA SERT TAVRINI SÜRDÜRDÜ

Milan'ın ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da görev yapan Sergio Conceiçao, burada da disipline verdiği önemle öne çıktı. Portekizli teknik adamın futbolcuların antrenman disiplini ve profesyonellik anlayışı konusunda sert bir tutum sergilediği aktarıldı. Oyuncularından yüksek fiziksel mücadele ve savunma katkısı isteyen Conceiçao'nun en sık kullandığı dizilişlerden biri ise 4-4-2 oldu. Agresif pres, hızlı hücum geçişleri ve takım disiplinine dayalı futbol anlayışıyla tanınan Conceiçao'nun Fenerbahçe'deki olası performansı şimdiden merak konusu oldu.