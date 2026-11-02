Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti - Son Dakika
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Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti

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Biri bu işe dur desin! TikTok\'taki görüntüler pes dedirtti
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Biri bu işe dur desin! TikTok\'taki görüntüler pes dedirtti
Haber Videosu

TikTok'ta izlenme ve sanal hediye kazanmak amacıyla gerçekleştirilen canlı yayınlar tartışma yaratıyor. Bir evin salonunda üç kişinin katılımıyla yapılan yayında sergilenen davranışlar dikkat çekerken, platformda bu tür içeriklerle sık sık karşılaşılması eleştirileri beraberinde getiriyor. Tepkilerin odağında ise bu yayınların denetlenmesi gerektiği yönündeki çağrılar yer alıyor.

TikTok'ta gerçekleştirilen bir canlı yayına ait görüntülerde, bir kadın ile iki erkeğin ev ortamında kamera karşısına geçtiği görüldü.

Kadının kameranın önünde oturduğu, erkeklerden birinin zaman zaman kadının yanına gelerek çeşitli hareketler yaptığı, diğerinin ise ayakta durarak yayına katıldığı anlar görüntülere yansıdı.

Yayın boyunca ekranda izleyici yorumları, sanal hediyeler ve çeşitli etkileşim göstergeleri yer aldı.

BU TÜR YAYINLARLA SIK SIK KARŞILAŞILIYOR

TikTok'ta benzer formatta gerçekleştirilen canlı yayınlar, platformun tartışmalı içerikleri arasında yer alıyor.

İzleyicilerin ilgisini çekmek, daha fazla etkileşim elde etmek ve sanal hediyeler toplamak amacıyla yapılan bu tür yayınlarda zaman zaman dikkat çekici davranışlar sergileniyor.

Özellikle aile bireylerinin de yer aldığı yayınlar, izlenme ve hediye kazanma uğruna nelerin yapılabileceği sorusunu beraberinde getiriyor.

"BİRİ BU İŞE DUR DESİN" TEPKİSİ

Bu tür canlı yayınlara yönelik eleştirilerde, içeriklerin niteliği ve platformun denetim mekanizmaları öne çıkıyor.

İzleyicilerin sanal hediyelerle yayıncıları destekleyebildiği sistemin, daha fazla ilgi çekmek için sıra dışı davranışları teşvik edip etmediği tartışılıyor.

Özellikle bu yayınların her yaştan kullanıcı tarafından izlenebilmesi, içeriklerin denetlenmesi gerektiği yönündeki çağrıları artırıyor.

"Biri bu işe dur desin" tepkisi ise TikTok'taki bu tür yayınlara yönelik rahatsızlığı özetleyen bir çağrı olarak öne çıkıyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aykut koçak aykut koçak:
    tiktok kapatılsın demekten dilimizde tüy bittti...ama devletin bu işten nasıl bir çıkarı varsa artık oralı bile olmuyor... 7 0 Yanıtla
  • Volkan Şahin Volkan Şahin:
    akpkk nın fakir fukaraları 3 3 Yanıtla
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    solcu laiklerin Fakirleri de Roma da Paris te Şato kiralayıp arkadaş grubuyla şampanya patlatıyor du. Kocası uçak ta mankenlerle hava mikiş fantazisi yapıyor. Ne oldu Ata nın partisi diye diye böbürleniyorunduz hepiniz terk ettiniz ha ne oldu? 0 0
  • Unreal Unreal:
    Biri: DUR! 3 0 Yanıtla
  • tamerbostan2023 tamerbostan2023:
    rezalet resmen şuraya bak ya 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Bu şaklanları haber yapmayın 0 0 Yanıtla
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