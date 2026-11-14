Afyonkarahisar Çay'da Kasım Halk Günü'nde Kaymakam Türker, müdürlere talimat verdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çay'da Kasım Halk Günü'nde Kaymakam Türker, müdürlere talimat verdi

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Afyonkarahisar Çay\'da Kasım Halk Günü\'nde Kaymakam Türker, müdürlere talimat verdi
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Kasım ayı Halk Günü, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle muhtarları ve köylerden gelen vatandaşlar sorunlarını doğrudan iletti; Türker, taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen Kasım ayı 'Halk Günü' toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini doğrudan iletebilmesi amacıyla düzenlenen Kasım ayı 'Halk Günü' toplantısı, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile köylerden gelen vatandaşlar ağırlandı. Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Türker, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

"Talep ve ihtiyaçları hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Kasım ayında 'halk günü' münasebetiyle köylerde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız" dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise sorunlarını doğrudan Kaymakam Türker'e iletme imkanı buldukları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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