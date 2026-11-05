Abana\'da sağanakla kabaran Ezine Çayı\'nda özel firmaya ait iş makinesi mahsur kaldı

Abana'da sağanakla kabaran Ezine Çayı'nda özel firmaya ait iş makinesi mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nda özel firmaya ait iş makinesi mahsur kaldı. Köprü inşaatının sondaj çalışması sırasında dün akşam çay yatağında bırakılan makineyi çıkarmak için ekipler çalışma başlattı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen çayda iş makinesi mahsur kaldı.
Ezine Çayı üzerinde yapılması planlanan köprü inşaatının sondaj çalışması sırasında özel bir firmaya ait iş makinesi, dün akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından çay yatağında bırakıldı.
Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çayda su seviyesinin yükselmesi üzerine iş makinesi bölgede mahsur kaldı.
İş makinesinin sudan çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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