Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Efor Çay'ın eylül bedelini ödememesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Efor Çay'ın eylül bedelini ödememesine tepki gösterdi

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Arhavi Ziraat Odası Başkanı, Efor Çay\'ın eylül bedelini ödememesine tepki gösterdi
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Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, Efor Çay'ın eylülde teslim alınan yaş çay bedellerini ekim sonu sözüne rağmen kasımda ödememesine tepki gösterdi. Yıldızbayrak, üreticinin mağdur olduğunu belirterek Çaykur'dan Arhavi'ye yeni fabrika ve kapasite artışı talep etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde eylül ayında Efor Çay'a teslim edilen yaş çayların bedellerinin henüz ödenmemesi ile ilgili Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Yıldızbayrak, "Efor çay, üreticinin alın terini daha ne kadar bekleteceksiniz. Eylül ayında bu insanların çayını aldınız. ödemelerin ekim ayı sonunda yapılacağını söylediniz. Ekim bitti, kasım ayındayız. İnsanlar hala kendi paralarını bekliyor. Bu insanlar size güvenerek çayını teslim etti. Alacağı paraya güvenerek evine erzak aldı, borçlandı, kirasını erteledi, ödemelerini planladı. Şimdi soruyorum: bu insanların verdiği sözleri kim yerine getirecek? borçlarını kim ödeyecek? evlerinin ihtiyaçlarını kim karşılayacak? Bu insanlar çayını toplarken, sırtında taşırken, kantara teslim ederken görevini yerine getirdi. şimdi sıra sizde! Üreticiden sabır beklemeye hakkınız yok. zaten yeterince beklediler. bir insanın kendi parasını alabilmek için haftalarca beklemesi, her gün hesabını kontrol etmesi kabul edilemez" dedi.

"Çaykur Arhavi'de üreticiyi özel çay fabrikalarına çay vermeye mecbur bırakmamalı"

Çaykur'un Arhavi'de üreticiyi özel çay fabrikalarına çay vermeye mecbur bırakmaması gerektiğini de kaydeden Yıldızbayrak, "Arhavi'ye yeni bir çay fabrikası yapılması artık ertelenmemelidir. Çaykur, bu konuda süreci hızlandırmalı, yaş çay alım ve işleme kapasitesini artırmalıdır. Üreticinin önünde daha fazla seçenek olmalıdır. İnsanlar çayını nereye vereceği konusunda çaresiz bırakılmamalı, ürününü teslim ederken de parasını alırken de sıkıntı yaşamamalıdır. Çay sektöründe tekelleşmeye izin verilmemelidir. Çay üreticisi tek bir firmanın ya da sınırlı sayıdaki alıcının kararlarına mahküm edilmemelidir. Rekabet ortamı korunmalı, üreticinin emeğinin karşılığını güvence altına alacak adımlar atılmalıdır. Çaykur'un bölgedeki kapasitesinin güçlendirilmesi yalnızca üreticinin ürününü satabilmesi açısından değil, yaş çay piyasasında dengenin korunması açısından da önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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