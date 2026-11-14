Erzurum'da kahvehaneci 'çay ver'ene 45 TL'ye, rica edene 15 TL'ye çay satıyor - Son Dakika
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Erzurum'da kahvehaneci 'çay ver'ene 45 TL'ye, rica edene 15 TL'ye çay satıyor

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Erzurum\'da kahvehaneci \'çay ver\'ene 45 TL\'ye, rica edene 15 TL\'ye çay satıyor
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Erzurum\'da kahvehaneci \'çay ver\'ene 45 TL\'ye, rica edene 15 TL\'ye çay satıyor
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Erzurum'da 18 yıldır kahvehane işleten Baki Macit, müşterinin çay isterken kullandığı üsluba göre fiyat belirliyor; 'çay ver'ene 45 TL, rica edene 15 TL çay veriyor. Bedava çay için 9 belge isteyen Macit'in tarifesiyle üslubunu değiştiren bir müşteri çayı 30 lira ucuza içti.

Erzurum'da 18 yıldır kahvehane işleten 50 yaşındaki Baki Macit, müşterilerinin çay isterken kullandığı üsluba göre farklı fiyat tarifesi uyguluyor ve bedava çay için müşterilerinden 9 belge istiyor.

Kahvehanesine girerek 'Çay ver' diyen müşterisine 45 TL'den çay satan Macit, 'Çay alabilir miyim?' diyerek rica eden müşterisine ise 15 TL'den çay veriyor. Müşterilerinin çay içtikten sonra parasının olmadığını söylemesine karşı da farklı bir yöntem geliştiren Macit, bedava çay içmek isteyenlerden 9 farklı belge talep ediyor.

Kahvehanede uygulanan fiyat tarifesine göre 'Çay ver' diyen müşteriler 45 TL, 'Çay gönder' diyenler 35 TL, 'Çay versene' diyenler 25 TL, 'Çay alabilir miyim?' diyerek rica edenler ise 15 TL ödüyor. Bedava çay içmek isteyen müşterilerin getirmesi gereken belgeler arasında kimlik fotokopisi, memur kefil, iki adet resim, sabıka kaydı, adına kayıtlı fatura, maaş bordrosu, öğrenim belgesi, cami imamından izin belgesi ve E sınıfı ehliyet bulunuyor. Macit, bugüne kadar 9 belgenin tamamını yalnızca bir kişinin getirdiğini ve bu belgeleri arşivlediğini belirtiyor.

"Müşteri kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur"

Yaklaşık 18 yıldır kahvecilik yaptığını söyleyen Baki Macit, "Üsluba göre çay satış fikrimiz şöyle gelişti. Bizim normalde işimiz dışarıdan çok küçük gözükebilir ama çok emek isteyen bir iştir. Onun için biz de bu işe karşı biraz saygılı olmalarını istedik. Normalde çayımızın fiyatı 15 lira. Eğer müşteri uymaz, kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur. Onun için 45 lira alırız. Vallahi dışarıdan gelenler için çok ilgi çekiyor. Bu ilgi de bizi memnun ediyor" dedi.

'Param yok' diyen müşterileri için de bir yöntem geliştirdi

Kahvehanesinde bedava çay için 9 belge istediğini de belirten Macit, "Müşteri gelip çay içiyordu, gidiyordu, 'param yok' diyordu. Ben de dedim ki artık böyle bir şey yapalım. Buna riayet edene, getirene, bu belgeleri getiren bir tane çay içer gider. Bütün belgeleri bir tane Balıkesirli bir tur şoförü vardı, o getirmişti. Onları da arşivledim, kaldırdım" ifadelerini kullandı.

Üslubunu değiştirerek çayı 30 lira ucuza içti

Kahvehaneye İlk defa geldiğini söyleyen Enes Kaya ise (25), "Çok da şaşırdım. Normalde Erzurumluyuz, diksiyonumuz çok iyi değildir ama alışıldığın dışına çıkamıyoruz. 'Çay ver' diyoruz her zaman. Burada o fiyatları görünce biraz şaşırdım aslında. Üslup konusunda da sağ olsunlar yardımcı oldular. Bundan sonra daha çok üslubum düzgün bir şekilde isteklerde bulunabilirim. Bir üslup değişikliğine çay 30 lira ucuza geldi. Ben bayıldım, çok iyi yani. Öğrenci olarak benim için çok iyi. Bedava çay için gerekli belgelerin hepsini ayarlasalar da 8'inci maddeyi ayarlayamazlar. Güzel bir espri diye düşünüyorum. Ben de hepsini ayarlasam bile imamdan belgeyi ayarlayamam" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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