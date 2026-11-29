Türkiye, yeni haftaya soğuk, yağışlı ve fırtınalı bir havayla giriyor. Fırtınanın 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar etkili olması, soğuk havanın ise hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN 39 İL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 29 Kasım tarihli uyarısına göre şu illere sarı kod verildi:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova.

DOĞUDA KAR, KIRKLARELİ'NDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kırklareli, Muş, Siirt, Van ve Şırnak kar yağışı nedeniyle uyarılan iller arasında yer aldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda akşam saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Kırklareli ve çevresinde akşamdan itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı öngörülüyor. Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

FIRTINA SAATTE 90 KİLOMETREYİ BULACAK

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğulu rüzgarın saatte 70-90 kilometre hızla, yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hatay'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızı saatte 60-80 kilometreye ulaşacak. Kuzey Ege'nin açık kesimlerinde rüzgarın yer yer 10 kuvvetine çıkabileceği bildirildi.

Fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar sürmesi, salı akşamından itibaren ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

MGM verilerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak. Mevsim normalleri civarında seyreden İç Anadolu'da da sıcaklıkların salı gününden itibaren düşmesi bekleniyor. Ankara ve çevresinde çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA 6 İLÇEYE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, MGM verilerine dayanarak yağışların bugün 00.00 ile 23.59 saatleri arasında Karadeniz kıyısındaki Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. İl genelinde kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla, yer yer 70 kilometreye ulaşan fırtına bekleniyor.

Valiliğin paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar bugün 9-10 derece civarında olacak. Sıcaklıkların pazartesi 4-5, salı 3-6, çarşamba ise 3-5 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

AKOM: SİSTEM 7-10 GÜN ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kentte 7-10 gün etkili olacağını açıkladı. AKOM'a göre 16-18 derece aralığında seyreden sıcaklıklar 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-75 kilometre hızla, zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağışların genellikle yağmur şeklinde olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmura dönmesi öngörülüyor. Valilik, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyardı.

TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olarak ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Kuvvetli yağışın beklendiği bölgelerde sel, su baskını ve su taşkınlarına karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.