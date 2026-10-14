Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok - Son Dakika
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Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok

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Fenerbahçe, Marco Asensio'nun tedbir amacıyla Aston Villa maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 oyuncusu için sakatlık açıklaması yaptı.

ASENSIO KADRODA YOK

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun tedbir amaçlı olarak Aston Villa maçı kadrosunda yer almayacağını, Lukaku ve Kante'nin ise maç kadrosunda yer alacağını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir.

Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kanté’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kante ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir.''

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    Yorumlar (3)

  • 2nzdpx2xmz 2nzdpx2xmz:
    nasıl böyle oluyo adam kronik mi oldu ismaail hoca kronikliğine tutuldu aw 1 0 Yanıtla
  • Argan Çınar Argan Çınar:
    içeri de bir şeyler dönüyor ??? 0 0 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    Talisca yı gönderdiniz birde. Vizyon 0 0 0 Yanıtla
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