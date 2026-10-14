İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından Vadistanbul'dan da su baskını görüntüleri geldi. Otoparkta biriken yağmur suları dikkat çekerken, yaşanan duruma yönelik tepkiler de gecikmedi.

VADİSTANBUL OTOPARKINI SU BASTI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kentin farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Yolların göle döndüğü ve alt geçitlerde su birikintilerinin oluştuğu kentte, bu kez Vadistanbul'daki otoparktan gelen görüntüler dikkat çekti. İstanbul'un önemli iş ve yaşam merkezlerinden biri olan Vadistanbul'da, yoğun yağışın ardından otoparkı su bastığı belirtildi. Görüntülerde otopark alanında su birikintileri oluştuğu aktarılırken, yaşanan durum bölgedeki yağışın etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"MİLYON DOLARLIK PLAZALARDA ÇALIŞIYORUZ SÖZDE..."

Su baskınına ilişkin görüntüleri kaydeden bir kişi, yaşanan duruma tepki gösterdi. "Milyon dolarlık plazalarda çalışıyoruz sözde..." ifadelerini kullanan kişi, otoparktaki su baskınına dikkat çekti.