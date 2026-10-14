İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi - Son Dakika
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İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentin önemli iş ve yaşam merkezlerinden Vadistanbul'da da etkisini gösterdi. Otoparkı su bastığı belirtilen kompleksten gelen görüntüler dikkat çekti. Yaşanan duruma tepki gösteren bir kişi, "Milyon dolarlık plazalarda çalışıyoruz sözde..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından Vadistanbul'dan da su baskını görüntüleri geldi. Otoparkta biriken yağmur suları dikkat çekerken, yaşanan duruma yönelik tepkiler de gecikmedi.

VADİSTANBUL OTOPARKINI SU BASTI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kentin farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Yolların göle döndüğü ve alt geçitlerde su birikintilerinin oluştuğu kentte, bu kez Vadistanbul'daki otoparktan gelen görüntüler dikkat çekti. İstanbul'un önemli iş ve yaşam merkezlerinden biri olan Vadistanbul'da, yoğun yağışın ardından otoparkı su bastığı belirtildi. Görüntülerde otopark alanında su birikintileri oluştuğu aktarılırken, yaşanan durum bölgedeki yağışın etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"MİLYON DOLARLIK PLAZALARDA ÇALIŞIYORUZ SÖZDE..."

Su baskınına ilişkin görüntüleri kaydeden bir kişi, yaşanan duruma tepki gösterdi. "Milyon dolarlık plazalarda çalışıyoruz sözde..." ifadelerini kullanan kişi, otoparktaki su baskınına dikkat çekti.

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Sağanak YağmurİstanbulSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • v99y8hw5v2 v99y8hw5v2:
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SON DAKİKA: İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi - Son Dakika
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