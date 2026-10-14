Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde Marco Asensio şoku yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibiyle karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın tedbir amaçlı kadroya alınmadığını duyurdu. Sakatlığının ardından sahalara yeni dönen Asensio'nun yeniden forma giyemeyecek olması, taraftarların sabrını zorlayan bir gelişme olarak öne çıktı.

ASENSIO'NUN SAKATLIK SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden Marco Asensio'nun fiziksel durumu yeniden tartışma konusu oldu. Henüz sahalara yeni dönmüşken Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek olması, yıldız futbolcunun ne zaman tam anlamıyla hazır hale geleceği sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle kritik maçlar öncesinde Asensio'dan yararlanılamaması, sarı-lacivertli taraftarlar açısından hayal kırıklığı yaratabilecek bir tablo ortaya koyuyor.

TARAFTARLARIN AKLINDA AYNI SORU VAR: NEDEN SÜREKLİ SORUN YAŞIYOR?

Asensio'nun yeniden kadro dışında kalmasıyla birlikte gözler futbolcunun sağlık durumuna çevrildi. İspanyol yıldızın sakatlık sonrası dönüş süreci, fiziksel hazırlığı ve maç temposuna ne zaman ulaşabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin önemli karşılaşmalarda ihtiyaç duyduğu oyunculardan biri olan Asensio'nun üst üste yaşadığı fiziksel problemler, takımın hücum planlaması açısından da soru işaretleri doğuruyor.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa karşılaşması öncesinde üç futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde son maçta aldıkları darbelere bağlı reaksiyon tespit edildiği belirtildi. Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı nedeniyle tedbir amaçlı kadro dışında bırakıldığı ifade edildi.

KANTE VE LUKAKU KADRODA

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun Aston Villa maçı kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Asensio'nun ise sahalara dönüş programı kapsamında riske edilmemesi kararlaştırıldı.

İspanyol futbolcunun bundan sonraki maçlarda görev alıp alamayacağı, sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı değerlendirmelerle netleşecek.