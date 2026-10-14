Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara yeni dönen Marco Asensio'nun Aston Villa maçının kadrosuna alınmaması moralleri bozdu. İspanyol yıldızın yeniden takımdan uzak kalacak olması, yaşadığı fiziksel sorunları gündeme taşırken taraftarların aklında aynı soru var: Asensio neden bir türlü tam anlamıyla hazır hale gelemiyor?

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde Marco Asensio şoku yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibiyle karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın tedbir amaçlı kadroya alınmadığını duyurdu. Sakatlığının ardından sahalara yeni dönen Asensio'nun yeniden forma giyemeyecek olması, taraftarların sabrını zorlayan bir gelişme olarak öne çıktı.

ASENSIO'NUN SAKATLIK SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerinden Marco Asensio'nun fiziksel durumu yeniden tartışma konusu oldu. Henüz sahalara yeni dönmüşken Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek olması, yıldız futbolcunun ne zaman tam anlamıyla hazır hale geleceği sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle kritik maçlar öncesinde Asensio'dan yararlanılamaması, sarı-lacivertli taraftarlar açısından hayal kırıklığı yaratabilecek bir tablo ortaya koyuyor.

TARAFTARLARIN AKLINDA AYNI SORU VAR: NEDEN SÜREKLİ SORUN YAŞIYOR?

Asensio'nun yeniden kadro dışında kalmasıyla birlikte gözler futbolcunun sağlık durumuna çevrildi. İspanyol yıldızın sakatlık sonrası dönüş süreci, fiziksel hazırlığı ve maç temposuna ne zaman ulaşabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin önemli karşılaşmalarda ihtiyaç duyduğu oyunculardan biri olan Asensio'nun üst üste yaşadığı fiziksel problemler, takımın hücum planlaması açısından da soru işaretleri doğuruyor.

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa karşılaşması öncesinde üç futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde son maçta aldıkları darbelere bağlı reaksiyon tespit edildiği belirtildi. Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı nedeniyle tedbir amaçlı kadro dışında bırakıldığı ifade edildi.

KANTE VE LUKAKU KADRODA

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun Aston Villa maçı kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. Asensio'nun ise sahalara dönüş programı kapsamında riske edilmemesi kararlaştırıldı.

İspanyol futbolcunun bundan sonraki maçlarda görev alıp alamayacağı, sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı değerlendirmelerle netleşecek.

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli olduAston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürprizTanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yokFenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyorFenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyor UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlupUEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
Marco AsensioFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
’’Galatasaray Stadyumu’ndaki atmosfer nasıldı’’ sorusuna Livakovic’ten çarpıcı cevap ''Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosfer nasıldı?'' sorusuna Livakovic'ten çarpıcı cevap
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
Tarık Akan’ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi Tarık Akan'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi
1.5 aydır cezaevinde olan Tuğba Ekinci’den ilk açıklama: Güzel olmak suç mu 1.5 aydır cezaevinde olan Tuğba Ekinci'den ilk açıklama: Güzel olmak suç mu?
Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü
Fenerbahçe’de Kante depremi Aston Villa maçında oynayamıyor Fenerbahçe'de Kante depremi! Aston Villa maçında oynayamıyor
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sular yollara taştı, trafik felç oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
21:05
İstanbul’daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
20:40
Sarıyer’de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
20:23
İstanbul’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
20:16
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
19:59
İstanbul’da lüks plazanın otoparkını su bastı Tepki gecikmedi
İstanbul'da lüks plazanın otoparkını su bastı! Tepki gecikmedi
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
18:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 21:31:22. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei