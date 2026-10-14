Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi - Son Dakika
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Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi

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Sağanak yağışın etkili olduğu Yalova’da yetkililerin gelmesini beklemeden harekete geçen yaşlı bir kadın, adeta belediye görevlisi gibi çalıştı. Elindeki bastonla su kanallarını tıkayan yaprakları temizleyen kadının fedakarlığı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yalova’da etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına sırasında sokakları suların kaplamasını engellemek isteyen yaşlı bir kadının sergilediği duyarlılık görenlerin içini ısıttı. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden elindeki bastonuyla sokağa inen yaşlı kadın, su baskınını önlemek için tek başına mücadele etti.

Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi

BASTONUYLA MAZGALLARI TEK TEK TEMİZLEDİ

Çevredekilerin şaşkın ve hayran dolu bakışları arasında kaldırımdaki mazgallara yaklaşan yaşlı kadın, bastonunun ucuyla ızgaraları tıkayan kurumuş yaprakları ve çöp birikintilerini temizlemeye başladı. Tıkanıklığın açılmasıyla birlikte kaldırım kenarında biriken sağanak suları hızla kanallara akmaya başladı.

Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi

GÖRENLERİN İÇİNİ ISITTI, TAKDİR TOPLADI

Yoldan geçen vatandaşların ve araçların şaşkınlıkla izlediği o anlar çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşına ve olumsuz hava şartlarına rağmen sergilediği bu büyük sorumluluk örneğiyle takdir toplayan yaşlı kadının görüntüleri, sosyal medyada da kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.   

Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi
Yerel HaberlerSağanak YağmurYalovaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hüseyin Koçak hüseyin Koçak:
    belediye bı iş mi yapıyor Yalova da? cimere bile yazdık gercekten belediyecilik 0 0 0 Yanıtla
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