Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi

Yalova’da etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına sırasında sokakları suların kaplamasını engellemek isteyen yaşlı bir kadının sergilediği duyarlılık görenlerin içini ısıttı. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden elindeki bastonuyla sokağa inen yaşlı kadın, su baskınını önlemek için tek başına mücadele etti.

BASTONUYLA MAZGALLARI TEK TEK TEMİZLEDİ

Çevredekilerin şaşkın ve hayran dolu bakışları arasında kaldırımdaki mazgallara yaklaşan yaşlı kadın, bastonunun ucuyla ızgaraları tıkayan kurumuş yaprakları ve çöp birikintilerini temizlemeye başladı. Tıkanıklığın açılmasıyla birlikte kaldırım kenarında biriken sağanak suları hızla kanallara akmaya başladı.

GÖRENLERİN İÇİNİ ISITTI, TAKDİR TOPLADI

Yoldan geçen vatandaşların ve araçların şaşkınlıkla izlediği o anlar çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşına ve olumsuz hava şartlarına rağmen sergilediği bu büyük sorumluluk örneğiyle takdir toplayan yaşlı kadının görüntüleri, sosyal medyada da kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.