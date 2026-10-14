Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah, Liverpool\'da kriz çıkarttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla eski kulübü Liverpool taraftarlarını ikiye böldü. Premier Lig'de tek başına Liverpool kadar gol atan Salah, İngiliz taraftarlar arasında 'Salah'ın yeri doldurulamadı' eleştirilerine neden oldu.

Trabzonspor formasıyla sezona damga vuran Mısırlı yıldız Muhammed Salah, gösterdiği üstün performansla eski kulübü Liverpool taraftarlarını adeta ikiye böldü. İngiliz temsilcisinin hücum hattında yaşadığı tıkanıklık, Salah’ın bordo-mavili ekipten ürettiği skor katkısıyla kıyaslanınca büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TEK BAŞINA LIVERPOOL KADAR GOL ATTI

Premier Lig'de son olarak Manchester City’ye 3-0 mağlup olan Liverpool, ligin ilk 6 haftasında rakip filelere yalnızca 7 gol bırakabildi. Aynı süreçte Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Muhammed Salah ise bordo-mavili ekipte skora doğrudan etki ederek 7 gol ve 3 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

''SALAH'IN YERİ DOLDURULAMADI''

Mısırlı yıldızın tek başına Liverpool’un toplam gol sayısına ulaşması, İngiliz taraftarlar arasında "Salah’ın yeri doldurulamadı" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Muhammed SalahTrabzonsporLiverpoolMısırlıFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
22:56
Şampiyonlar Ligi’nde PSG fırtınası İlk yarıda Manchester City’nin gururuyla oynadılar
Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar
22:36
Sarıyer Ayazağa’da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 23:17:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei