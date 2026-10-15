İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

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İstanbul'u felç eden şiddetli sağanakta son 41 yılın en yüksek yağış değerlerinden biri kaydedildi. İBB'nin verilerine göre Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken, kent genelinde 6 bin 937 ihbar yapıldı. Felaketin ardından 8 bin 392 personel sahaya sevk edilirken, 15 raylı sistem hattında seferler uzatıldı. AKOM ise sabah saatlerine kadar metrekareye 75 kilogram ilave yağış düşebileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, megakentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından birisi kaydedildi. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilograma ulaştı.

1985'TEN BU YANA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK DEĞERLERDEN BİRİNE ULAŞILDI

Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram olarak ölçüldü. İstanbul'un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı ise 100 kilogramı aştı. Kaydedilen yağış miktarı, 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden birine ulaştı.

İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

8 BİNİ AŞKIN PERSONEL SAHAYA ÇIKTI, 6 BİN 937 İHBAR YAPILDI

İBB, yağışların başladığı ilk saatlerden itibaren 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Saat 23.30 itibarıyla İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı. İhbarların 5 bin 711'i İSKİ'ye, 528'i Çözüm Merkezi'ne, 498'i itfaiyeye, 200'ü ise Yol Bakım ekiplerine iletildi.

İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

15 RAYLI SİSTEM HATTINDA SEFERLER UZATILDI

İBB, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplu ulaşımda sefer saatlerini uzatma kararı aldı. Metro İstanbul tarafından işletilen M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarında seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek. T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında da seferler aynı saate kadar uzatıldı. Metrobüs seferlerinin de sabaha kadar sürdürüleceği bildirildi.

İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

SOSYAL TESİSLER SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

İBB, yoğun yağış nedeniyle dışarıda kalan yurttaşların güvenli alanlarda dinlenebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla tüm sosyal tesislerini sabaha kadar açık tutacak. Sosyal tesislerde vatandaşlara çay ve su ikram edilecek. İBB iştiraki BELTUR'un Çubuklu Silolar, Müze Gazhane, Caddebostan, Bakırköy Sahil, Avcılar Denizköşkler ve Kartal noktaları da gece boyunca hizmet verecek.

İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

AKOM'DAN YENİ UYARI: 75 KİLOGRAM İLAVE YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, sağanak yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Perşembe günü saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgârın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

İBB, vatandaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu. AKOM'da alarm durumunun sürdüğü, yağışın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

İstanbul'da 41 yılın rekoru kırıldı: Metrekareye 242 kilogram yağış düştü

Kaynak: AA/ İHA/ ANKA

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Kaynak: AA
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