Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

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Fener\'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı
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Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Mason Greenwood'a tribünlerden büyük tepki geldi. İngiliz taraftarlar, yıldız futbolcuyu top her ayağına geldiğinde ıslıklayıp yuhaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede saha içindeki skor kadar tribünlerin Mason Greenwood'a gösterdiği tepki de dikkat çekti. İngiliz futbolcu, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi taraftarların yoğun protestosuyla karşılaştı.

GREENWOOD TOPA HER DOKUNDUĞUNDA ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Aston Villa taraftarları, Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood'u top her ayağına geldiğinde ıslıklayıp yuhaladı. İngiliz futbolcuya yönelik protestolar ilk yarı boyunca devam etti.

Fener'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı


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Mason GreenwoodFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Sen kim Şampiyonlar ligi kim hey yavrum hey dün Barcelona gibi bı takımla mücadele veren Cimbomla dalga geçen cikcikler :) 3 2 Yanıtla
  • Ersin Ersin:
    yapı var yapı 0 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe bu akşam İstanbul'a yağan yağmur gibi gol geliyor şampiyonlar ligi Fenerbahçe'nin işi değil dün akşam Galatasaray Barcelona karşı en iyi Barcelona karşı iyi oynadı en azından gol attı fark yemedi Fenerbahçe olsaydı 10-15 tane geldi Barcelona karşı 0 0 Yanıtla
  • huseyintaser78 huseyintaser78:
    kaleci o golleri nasıl yediii 0 0 Yanıtla
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