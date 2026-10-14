Fener\'in yıldızı Aston Villa deplasmanında hayatının şokunu yaşadı

Recep Yaşakan:

Fenerbahçe bu akşam İstanbul'a yağan yağmur gibi gol geliyor şampiyonlar ligi Fenerbahçe'nin işi değil dün akşam Galatasaray Barcelona karşı en iyi Barcelona karşı iyi oynadı en azından gol attı fark yemedi Fenerbahçe olsaydı 10-15 tane geldi Barcelona karşı