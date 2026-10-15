İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değildi. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu." dedi.

"HEPİMİZE BÜYÜK DERS OLDU"

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Bu sonucun kabul edilemez olduğunu belirten deneyimli hoca, "Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına. 2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız. Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz." sözlerini sarf etti.