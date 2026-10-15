Fenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3\'ünde başrolde İsmail Kartal var

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrılarak Avrupa kulvarında tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. İngiltere’de alınan bu farklı yenilgi, kulüp tarihinin en acı Avrupa gecelerini yeniden akıllara getirirken çarpıcı bir istatistiği de ortaya çıkardı.

EN FARKLI 4 YENİLGİNİN 3'Ü İSMAİL KARTAL İLE

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında aldığı en farklı 4 yenilgiden 3'ünde İsmail Kartal’ın adı geçiyor. 4 Kasım 1992’de Sigma Olomouc deplasmanında skor 3-1 iken sağ bek olarak forma giyen İsmail Kartal kırmızı kart gördü. Maç 7-1 Fenerbahçe yenilgisiyle tamamlandı.

İsmail Kartal, 30 Kasım 2023’te Nordsjaelland karşısında alınan 6-1’lik mağlubiyette teknik direktör koltuğundaydı. Deneyimli hoca, bu akşam Aston Villa’ya 6-0 yenildiği karşılaşmada da yine teknik direktördü. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki en ağır yenilgisi ise 1975’te Benfica’ya karşı alınan 7-0’lık skor olarak kayıtlara geçti.