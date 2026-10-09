Kemer'de Sea to Sky'da Orman Etabı'nın galibi Teodor Kabakchiev oldu - Son Dakika
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Kemer'de Sea to Sky'da Orman Etabı'nın galibi Teodor Kabakchiev oldu

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Kemer\'de Sea to Sky\'da Orman Etabı\'nın galibi Teodor Kabakchiev oldu
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Kemer'de koşulan 17. Sea to Sky'ın ikinci gününde Orman Etabı'nın galibi Bulgar Teodor Kabakchiev oldu. Yarışta James Moore ikinci, Mitch Brightmore üçüncü sırayı alırken final Dağ Etabı yarın düzenlenecek.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 17. Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gününde koşulan Orman Etabı'nı Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev ilk sırada tamamladı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı olarak gerçekleştirilen organizasyonda ikinci gün geride kaldı. 36 ülkeden 370 sporcunun katıldığı yarışta yarışmacılar, Orman Etabı'nı en iyi dereceyle bitirebilmek için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Ovacık'taki Meşe Çukuru'ndan saat 09.00'da verilen startla başlayan etapta Hard Enduro'nun dünyaca ünlü isimleri zorlu parkuru aşmak için efor sarf etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği ve Olympos Teleferik'in destekleriyle düzenlenen organizasyona Cazador co-sponsor olarak katkı sağladı.

Orman Etabı'nda zafer Kabakchiev'in

Zorlu parkurda finiş çizgisine ilk ulaşan isim Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev oldu. Etabı Güney Afrikalı sporcu James Moore ikinci sırada tamamlarken, üçüncülük elde eden isim ise Red Bull'un İngiliz sporcusu Mitch Brightmore oldu.

Nefesler Dağ Etabı için tutuldu

Şampiyonluk mücadelesinin final ayağı olan Dağ Etabı ise yarın gerçekleştirilecek. Çamyuva Plajı'ndan saat 09.00'da başlayacak etapta sporcular, Kesmeboğazı'nı geçip ormanlık arazi ve zorlu kaya tırmanışlarının ardından Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşmaya çalışacak.

Organizasyon, yarın saat 12.30'da Tahtalı Dağı'nın zirvesinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: İHA
KemerSporSon Dakika

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