CHP'de Kemer istifası: Başkan Topaloğlu ve 8 meclis üyesi partiden ayrıldı - Son Dakika
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CHP'de Kemer istifası: Başkan Topaloğlu ve 8 meclis üyesi partiden ayrıldı

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CHP\'de Kemer istifası: Başkan Topaloğlu ve 8 meclis üyesi partiden ayrıldı
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CHP'nin Antalya'daki Kemer Belediyesi'nde partiden toplu ayrılık yaşandı. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi parti üyeliğini sonlandırdı. Kararı sosyal medyadaki paylaşımıyla açıklayan Topaloğlu, ekibiyle birlikte görevlere bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Antalya'da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, beraberindeki 8 meclis üyesiyle CHP'den istifa etti.

GÖREVLERİNİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEKLER

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP'den istifa kararı aldı. Başkan Topaloğlu ile birlikte 8 meclis üyesi daha CHP'den ayrıldı. Sosyal medya hesabındaki 'Sevgili hemşehrilerim' diye başladığı paylaşımıyla istifa kararını duyuran Başkan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (2)

  • G.Ç G.Ç:
    Bir süre bağımsız kalıp,daha sonra Akp ye geçerler.. Geçen geçene.. 1 0 Yanıtla
  • osman Öztürk osman Öztürk:
    Koşun adı yeni kendi eski partiye.... 0 0 Yanıtla
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